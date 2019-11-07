搶攻自然「東方」美　廖尚文：自然美將加碼漢方美妝品研發

▲東森自然美積雪草煥活緊緻系列，來自高海拔地區的美容「萬金油」積雪草，和具抗皺奇效的喜馬拉雅龍膽草。（圖／自然美提供）

記者陳政錄／上海報導

東西方女性都愛美！為滿足不同膚質女性需求，耕耘47年的天然美妝護膚品牌自然美，除推「六大系列護膚新品」，首次登陸近期於上海舉辦的「中國國際進口博覽會」外，東森自然美董事長廖尚文透露，自然美將擴大漢方、中草藥運用上投入，開發更適合東方女性的美妝保養品，未來「會有耳目一新的產品出現。」



東森自然美創立於1972年，1992年進入上海，在去年獲「東森集團」投資後，積極拓展通路、加碼研發投入，包括擴增台灣生醫中心研發團隊能量，於上海奉賢區「東方美谷」啟動研發、生產、物流中心三位一體的擴廠計畫。

▲自然美上海奉賢海灣旅遊區二期新建工程完成模擬圖。（圖／自然美提供）

廖尚文於進博會期間，在自然美攤位接受《ETtoday新聞雲》專訪，他表示東森自然美未來在兩岸的產品開發、布局上，都會加大力量投入，包括台灣的生醫中心，邀請更多大學教授、顧問協助新品開發，另於上海奉賢區的擴廠計畫，也將於明年底落成，把現有產能提升至少三倍以上，進一步「雙劍合璧。」

▲東森自然美董事長廖尚文 。（圖／記者陳政錄攝）

廖尚文提到，未來在產品開發上面，自然美專長的抗衰老、美白系列將作為拳頭商品，持續開發最新技術、最好成分的新產品出現，「尤其是在漢方、中草藥這種配方的投入。」他說，東森自然美會開發更適合東方女性、華人的美容保養成分，將來一定會有更多不同的產品出現。

對於「線上線下」資源整合，廖尚文強調，東森強強聯手自然美後，建構新世代的「美麗健康事業」，一直是以「全通路」的概念來經營，包括線下美容實體店、新媒體營銷、東森購物等，並推進電商、網紅營銷的加入等等。他說，在今年參展進博會後，明年自然美將進一步提早規劃，以更大的規模、全新的姿態帶給消費者最新最好的產品。

▲第二屆中國國際進口博覽會上的東森自然美攤位，位於6.2館品質生活展區。（圖／自然美提供）

「第二屆中國國際進口博覽會」於上海國家會展中心舉辦，本屆共有181個國家和地區、組織，超過3800家企業參展，有128家台商與會。展期從11月5日到10日，東森自然美展位於品質生活展區，祭出低至3.5折超殺折扣，獲得採購方、合作者的青睞。

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