鄰居周末激戰48hrs　他「唱歌解悶」驚覺隔壁淫吼…竟隨歌聲調整大小！

▲男子想自彈自唱蓋過室友打炮，卻反而讓對方更大聲。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

不少在外租屋的人，可能都有碰到室友或是鄰居在「辦事」的經驗，當下聽到聲音可能會覺得相當尷尬。美國西雅圖一名網友日前就在「Reddit」上分享自己很詭異的經驗，因為時常聽到鄰居與女友激情聲音的他，想到用音樂來蓋過這些尷尬的聲音，沒想到卻意外讓這對情侶叫的更奔放，甚至音樂一停下來還會大喊「繼續彈！」

男網友在貼文中寫下，隔壁住著一位名叫「法蘭克」（Frank）的男子，而他和女友時常在周五、周六會激戰，而且激烈的聲音時常穿透牆壁讓男網友聽得很清楚，在身心靈的煎熬下，男網友決定用音樂來遮蓋這些「惱人」的叫床聲。

▲隔壁鄰居周末狂打炮，造成噪音讓其他人相當痛苦。（圖／示意圖／Pixabay）

男網友後來拿了一把吉他，開心的自彈自唱，但就在中間休息時，卻聽到隔壁大喊了一聲「繼續彈！」這讓他感到相當驚恐，思考了一下後，男網友認為法蘭克應該是想用吉他跟唱歌的聲音「來讓床戰更加激烈」。雖然男網友不太確定，但仔細聆聽幾乎確定，法蘭克已經依賴上他的歌聲，現在就連他唱歌想要停止，都會覺得有點不知所措。

最後，男網友無奈表示，法蘭克房間的另一邊的鄰居，對於這樣感到相當憤怒，因為叫床聲變得更大聲了。該篇貼文引來不少鄉民表示，「兄弟，你這樣不行啊！建議你可以出去走走」、「法蘭克這樣真的有點尷尬！」、「隔天出門看到那對情侶真的不知道該怎麼辦」。男網友也附上自己在房間的自彈自唱影片，想讓大家知道「當時我其實是相當無奈的」。