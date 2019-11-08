韓國瑜拋「勞動三箭」千億撥補勞保　勞動部回應了

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜7日拋出「勞動三箭」，包括2年內編1000億元撥補勞保基金、補貼低薪青年勞工自提退休金，自僱者納保及第二胎以上育嬰留職停薪津貼延長為9個月等政見。對此，勞動部回應，編列預算需要條件成熟，也需要一定程序，做得到才是重點。

韓國瑜國政顧問團總召張善政7日針對就保、勞退及勞保發布「勞退三箭」，補貼35歲以下低薪年輕勞工「自提退休金」入「個人勞退專戶」；其次是2年內編列1000億撥補勞保，以每年維持基金適當水位，持續撥補；最後是修正《就業保險法》，將自僱者、獨力工作者納保、建立「部分失業給付」，並將育嬰留職停薪津貼從現行6個月一律延長為9個月。

勞動部次長林明裕7日晚間回應，政府一直有在研議相關政策，改革也沒有遲緩，但務實作法應該是穩健地讓勞工權益得到保障，參選人不應用空話讓人民有錯覺，「做得到才是重點」。

▲勞動部次長林明裕。（圖／記者紀佳妘攝）

針對即將破產的勞保基金，林明裕表示，在相關改革法案未審議完成前，政府目前做法就是先使用公務預算，預計明年提撥200億元至勞保基金。不過，編列預算撥補需要步驟、條件成熟，如今韓國瑜拋出1000億元，應該要負起責任，讓人民知道這些錢取之不易，都是納稅人的錢。

政府同額補貼35歲以下低薪青年勞工自提部分，林明裕認為，這是相對好的政策，外界也一直有在研議照顧低薪邊際勞工，勞動部先前也已研議成熟，但這屬於重大政策，必須審慎評估、實務計算，但或許不該設置年齡門檻，而是用薪資條件照顧晚年經濟生活更合理。

另外，自僱者、獨力工作者納入就業保險制度，林明裕指出，這些工作者自主性強，如何認定失業有其難度。至於延長育嬰留停津貼，確實一直有類似呼聲，基於照顧婦女，方向是對的，勞動部並不反對，畢竟跟勞動部設定的目標差距不遠，但做得到才最重要。