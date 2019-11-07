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「捉妖大師」是宗親　世界鍾姓宗親大會子弟「跳鍾馗」祈福

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▲世界鍾姓宗親大會召開跳鍾馗祈福

▲世界鍾姓宗親大會桃園召開，台灣鍾姓宗親總會理事長、苗栗縣議長鍾東錦（左一）拜會桃園縣議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

世界鍾姓宗親聯誼大會9日起於桃園盛大召開，為期3天；拜姓氏之賜，活動流程相當特別，宗親一起拍大合照是「鍾」愛一生；聯誼活動則是一見「鍾」情，大會同時邀請具專業的鍾家子弟「跳鍾馗」、並恭請彰化溪州鍾家鍾馗廟的伏魔大帝金身蒞會，讓海內外宗親體驗鑽轎腳祈福的儀式。▲世界鍾姓宗親大會召開跳鍾馗祈福

▲世界鍾姓宗親大會桃園召開，將由子弟「跳鍾馗」為宗親祈福。（圖／震威宮鍾萬成提供）

世界鍾姓宗親聯誼大會財務長鍾國明7日指出，世界鍾姓宗親大會每兩年召開一次，雖然今年台灣鍾姓宗親總會理事長是苗栗縣議長鍾東錦，但各縣市宗親考量到桃園是國門之都，交通便捷，加上桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝對活動的支持，因此決定於中壢區中原大學舉辦。▲世界鍾姓宗親大會召開跳鍾馗祈福

▲鍾姓在全世界排名第54位，在台灣排名第30位，宗親凝聚力強。（圖／市議會提供）

今年預定出席世界鍾姓宗親聯誼大會的海內外宗親有：香港、澳門、印尼、新加坡、泰國、緬甸、馬來西亞11個聯邦洲含馬來西亞青年團總會、中國大陸地區各省份代表，約1500人；為了讓宗親們對聯誼活動的重視，活動名稱也與姓氏有關，如宗親一起拍大合照是「鍾」愛一生，歌舞聯誼活動則是一見「鍾」情。

另外，大會還有有客家美食文化、古文物展，值得一提的是，活動也弘揚鍾家的武狀元鍾馗文化（跳鍾馗），由彰化溪州鍾家鍾馗廟的伏魔大帝金身來中壢讓國外宗親體驗鑽轎腳祈福的儀式、並由廟方專業人員表演跳鍾馗儀式。

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