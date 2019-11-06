凌晨車上抽菸被攔查！無辜男莫名遭罰2萬　法院認證「侵害隱私」撤銷

▲警察凌晨隨機攔檢停路旁獨坐車上抽菸的賴男，被控訴侵害人民隱私。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者徐愷昕／桃園報導

賴姓男子凌晨把車停在路旁獨坐車上抽菸，被保安警察大隊撞見後，在未經他同意的情況下，無緣無故開始進行搜索，經查後搜出一包K他命，致賴男因無正當理由持有毒品，遭罰2萬元及須上6小時反毒講習。賴男回頭控警未經同意便擅自搜索，法官審後認定警搜索當下確實欠缺依據，已侵害人民隱私，撤銷原處分。

據判決，賴男表示，2018年4月凌晨2點時他將小貨車停路旁坐車上抽菸，被桃園保安警察大隊撞見後，員警在未經他同意下擅自主動搜索他的車及身體，經查搜出1包K他命。賴男當場表示他從未吸毒也沒錢買毒，但員警卻自導自演稱他持有毒品，讓他相當錯愕，做筆錄時還一直強調「繳2萬就沒事，何必找麻煩」，最後賴男因無正當理由持有三級毒品，遭裁罰2萬元，及須上毒品危害講習6小時。他不服提訴願，遭駁回後遂提起行政訴訟。

法預審理時詢問蔡警當初是基於什麼理由或犯罪疑慮搜索賴男，蔡警表示，「因為賴男當時在清晨獨自一人，覺得形跡可疑，問他獨自一人在做什麼，他講不清楚，我們就盤查。」

法官審時認為，根據蔡警所述當日會臨檢賴男是因他清晨把車停在路邊，但根據Google地街景查詢，賴男停車處在橋下附近的一般公共道路，客觀上此處並非容易發生危害的地方，也不屬警察職權行使法中「已發生危害之交通工具」或「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，所以此處不適對任意車輛恣意臨檢，又縱使賴男把車停在紅線，警方也不該因此理由就合理懷疑他有犯罪嫌疑或犯罪之虞。

法官審酌，不論賴男是否同意接受搜索，警察都不得無故對當下沒有任何犯罪嫌疑或危害民眾的車輛做檢查、搜索，因此判定保安大隊此次臨檢有疏忽，因欠缺法律依據就任意隨機搜索，妨害人民在先，且出於主觀、僥倖的隨機查察，已明顯侵害人民隱私權，所以這次搜出的K他命不具證據力，賴男訴請的訴願，因警違反正當程序及比例原則，撤銷原處分確定。

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