　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園行動演唱會出發　為青埔流行音樂劇場營運前暖身

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園行動演唱會出發，為青埔流行音樂劇場營運前暖身。

▲桃園行動演唱會於永安漁港演出。 (圖／資料照／美秀集團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

距座落於青埔的桃園流行音樂露天劇場，還有年餘才完工，市府展開8場的《桃音降臨．前導派對》行動演唱會，以行動舞台車形式進入商圈、夜市、著名景點及購物中心，為流行音樂劇場正式營運前進行暖身，11月9日舞台車將抵達竹圍漁港及廣豐新天地購物中心，繼續帶來精采的表演！

市府指出，11月9日下午2時將在竹圍漁港天幕廣場演出，舞台車載著3組當紅演出者：「CBC Chen's Bro Club」、「遊樂」及「麋先生」，夾帶熱情的能量駛入竹圍漁港，在海風的吹拂中，「CBC Chen's Bro Club」的DJ秀開啟最初的節拍，不間斷的實力音樂連番上陣。

▲桃園行動演唱會出發，為青埔流行音樂劇場營運前暖身。

▲桃園行動演唱會於中壢觀光夜市演出 (圖／資料照／BENJAMINSE7EN提供)

緊接而來的是獲得2018桃園鐵玫瑰熱音賞社會組得獎者「遊樂」，用放克與藍調放鬆搖擺，舒服享受海邊漁港的下午；最後登場的是眾所期盼的「麋先生」，糜先生為第25屆金曲獎得獎樂團，淋漓暢快的曲風和耐人尋味的文字風格，廣受各界喜愛，堅強的人氣加上大合唱，以搖滾的熱度帶動人群一同進入桃音降臨的派對中。

晚上7時舞台車將開往八德廣豐新天地購物中心戶外廣場，在熱鬧的人潮中發揮現場魅力，由「DJ Yen」、「NiikA」及「YELLOW」帶來演出，以電音開場，由第3屆金音獎最佳電音單曲獎得主「DJ Yen」領頭，碎拍的節奏帶入氣氛；之後由蒙古來的女DJ「NiikA」表現，廣受各大國際城市邀約演出的她，這次是首次來臺演出，準備讓派對HIGH到最高點。

壓軸登場的是金曲獎得獎者「YELLOW」，以一曲「不開燈俱樂部 BKD CLUB」獲得第30屆金曲獎最佳單曲製作人獎，豐富、成熟的魅力展現出音樂有趣的一面，近年迅速累積人氣的YELLOW，將以爵士與R&B帶給桃園最浪漫的體驗

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
女歌手轉戰購物專家…苦幹12年被資遣！「存款快見底」近況曝光
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

總統參觀過的原民冠軍木雕作品　桃議員爆置放走廊如廢品

桃園行動演唱會出發　為青埔流行音樂劇場營運前暖身

2019第0屆無人機群飛競賽起跑　黃偉哲：支持無人機產業發展

女消防員「怕火」不入火場　李明峯：讓她無法請領消防加給

東部航務中心　發佈離島航班異動

台東「護心計畫」　再次成功搶救民眾性命

青埔教育基金會辦芳療體驗　偏鄉長輩讚不絕口

受邀出席運動城市論壇　台東國際衝浪賽入選最夯運動前3名

魔術爺爺又來囉！難忘台東孩子純真笑容　跨海蘭嶼及綠島演出

台南芭樂輸美積極布局　黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

總統參觀過的原民冠軍木雕作品　桃議員爆置放走廊如廢品

桃園行動演唱會出發　為青埔流行音樂劇場營運前暖身

2019第0屆無人機群飛競賽起跑　黃偉哲：支持無人機產業發展

女消防員「怕火」不入火場　李明峯：讓她無法請領消防加給

東部航務中心　發佈離島航班異動

台東「護心計畫」　再次成功搶救民眾性命

青埔教育基金會辦芳療體驗　偏鄉長輩讚不絕口

受邀出席運動城市論壇　台東國際衝浪賽入選最夯運動前3名

魔術爺爺又來囉！難忘台東孩子純真笑容　跨海蘭嶼及綠島演出

台南芭樂輸美積極布局　黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

CBA／林書豪再演全能秀　24分8籃板6助攻領軍2連勝

林鄭月娥北京宣布「惠港澳16條」　豁免港人大灣區購房限制

VERSACE宣布男女裝合併走秀　Ferragamo重回男裝周

不斷更新／委內瑞拉暴投連發中華再添1分　9局中華3：0委內瑞拉

總統參觀過的原民冠軍木雕作品　桃議員爆置放走廊如廢品

12強／張奕7下化解危機握拳大喊2聲　7局無失分退場

「搭台灣最危險飛機？」網紅違法空中自拍上傳YouTube　下場讓他超後悔

桃園行動演唱會出發　為青埔流行音樂劇場營運前暖身

別喝大冰奶了！便祕靠「5通屎神招」…他激推揉2穴位：超級有效

12強／稻葉篤紀調整動作　坂本勇人復甦敲兩安

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

特勤兄弟同創造豪華美食　高cp值海陸大套餐

女消防員不入火場無法領消防加給

執行署台南分署法拍會進帳16萬

莊士忠豬舍變溫室種彩椒　每公斤曾賣200元

南迴拓寬道路禁行機車　安全考量

「錢存台灣銀行會被扣稅」　老翁百萬險被騙

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

南鐵東移地下化欲拆除壽陸橋

西螺福興宮遶境 賜福路線貼香條

韓國瑜借廁所遭拒　桃警：子虛烏有

新北未婚聯誼淡水浪漫登場

男子被網路詐騙警方及時止血

洪秀柱辦募款餐會進行小額募款

你是光棍嗎？宜蘭市東門夜市送50元消費券

更多熱門

相關新聞

凌晨車上抽菸被攔查挨罰！法院認證侵害隱私

凌晨車上抽菸被攔查挨罰！法院認證侵害隱私

賴姓男子凌晨把車停在路旁獨坐車上抽菸，被保安警察大隊撞見後，在未經他同意的情況下，無緣無故開始進行搜索，經查後搜出一包K他命，致賴男因無正當理由持有毒品，遭罰2萬元及須上6小時反毒講習。賴男回頭控警未經同意便擅自搜索，法官審後認定警搜索當下確實欠缺依據，已侵害人民隱私，撤銷原處分。

腳底按摩師帶3萬元北漂賣房　熬成千萬經紀人

腳底按摩師帶3萬元北漂賣房　熬成千萬經紀人

爆笑鴿版背後靈！後座警抬腳慘被丟包

爆笑鴿版背後靈！後座警抬腳慘被丟包

桃園德友極上樑「高樓景觀戶」壓軸公開

桃園德友極上樑「高樓景觀戶」壓軸公開

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

關鍵字：

桃園行動演唱會青埔流行音樂劇場

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面