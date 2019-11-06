▲桃園行動演唱會出發，為青埔流行音樂劇場營運前暖身。

▲桃園行動演唱會於永安漁港演出。 (圖／資料照／美秀集團提供)



記者楊淑媛／桃園報導

距座落於青埔的桃園流行音樂露天劇場，還有年餘才完工，市府展開8場的《桃音降臨．前導派對》行動演唱會，以行動舞台車形式進入商圈、夜市、著名景點及購物中心，為流行音樂劇場正式營運前進行暖身，11月9日舞台車將抵達竹圍漁港及廣豐新天地購物中心，繼續帶來精采的表演！

市府指出，11月9日下午2時將在竹圍漁港天幕廣場演出，舞台車載著3組當紅演出者：「CBC Chen's Bro Club」、「遊樂」及「麋先生」，夾帶熱情的能量駛入竹圍漁港，在海風的吹拂中，「CBC Chen's Bro Club」的DJ秀開啟最初的節拍，不間斷的實力音樂連番上陣。

▲桃園行動演唱會於中壢觀光夜市演出 (圖／資料照／BENJAMINSE7EN提供)



緊接而來的是獲得2018桃園鐵玫瑰熱音賞社會組得獎者「遊樂」，用放克與藍調放鬆搖擺，舒服享受海邊漁港的下午；最後登場的是眾所期盼的「麋先生」，糜先生為第25屆金曲獎得獎樂團，淋漓暢快的曲風和耐人尋味的文字風格，廣受各界喜愛，堅強的人氣加上大合唱，以搖滾的熱度帶動人群一同進入桃音降臨的派對中。

晚上7時舞台車將開往八德廣豐新天地購物中心戶外廣場，在熱鬧的人潮中發揮現場魅力，由「DJ Yen」、「NiikA」及「YELLOW」帶來演出，以電音開場，由第3屆金音獎最佳電音單曲獎得主「DJ Yen」領頭，碎拍的節奏帶入氣氛；之後由蒙古來的女DJ「NiikA」表現，廣受各大國際城市邀約演出的她，這次是首次來臺演出，準備讓派對HIGH到最高點。

壓軸登場的是金曲獎得獎者「YELLOW」，以一曲「不開燈俱樂部 BKD CLUB」獲得第30屆金曲獎最佳單曲製作人獎，豐富、成熟的魅力展現出音樂有趣的一面，近年迅速累積人氣的YELLOW，將以爵士與R&B帶給桃園最浪漫的體驗

►我沒有遲到，是時間遲到了！