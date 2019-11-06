總統參觀過的原民冠軍木雕作品　桃議員爆置放走廊如廢品

▲桃議員王仙蓮爆，原民冠軍木雕作品，現置放走廊如廢品?（圖／王仙蓮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

蔡英文總統、市長鄭文燦參觀過的50萬原民冠軍木雕作品，竟置放走廊？桃園市議員王仙蓮6日於市政總質中指出，市府原民局花百萬辦理原住民木雕賽，事後，該些得獎作品竟置放在原民館5樓走廊，有如廢品，她認為應該要放在中壢藝術館或桃園藝文園區展覽，否則令人無法接受！

▲市長鄭文燦參觀原住民木雕比賽。（圖／市府資料照）▼原民冠軍木雕作品，現置放走廊如廢品。（圖／王仙蓮提供）

原民局局長林日龍解釋說，共有20件原木雕刻得獎作品都是藝術大師的創作，得獎作品價值，遠較比賽獎金高達10倍，目前擺放在大溪會館正「準備輪展」，之後將到各地輪流展出。

市府原民局今年針對機捷A17站原住民族主題車站，和桃捷公司共同辦理「捷伴豐年祭」主題活動，其中「原木雕刻日」有原住民木雕比賽，祭出總獎金就有108萬元，包括冠軍50萬元、亞軍20萬元、季軍10萬元。

▲原民冠軍木雕作品，現置放走廊如廢品。（圖／王仙蓮提供）

原住民的市議員王仙蓮指出，全運會個人項目冠軍獎金才32萬元，全國原民運動會比賽個人項目是10萬元，但是原民局大手筆，原木雕賽冠軍就發50萬元，高額獎金讓她瞠目結舌，堪比國際比賽標準。

木雕賽得獎作品公布後，今年9月一度被移往桃園市中路二號社會住宅，放在一樓大廳展出，當時總統蔡英文還在市長鄭文燦引導下參觀欣賞，隨後移往農業博覽會展出。王仙蓮說，但現在這些作品都放在原住民會館5樓的走廊，看來就像無人管理的廢品，她認為，應該要在放在中壢藝術館或桃園藝文園區展覽，否則令人無法接受。

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