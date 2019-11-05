離家出走闖「台北租屋空房」　新竹長髮妹：敲房東沒回才先住…下場慘了

▲一頭長髮的李女提著東西走進出租套房。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市中山區發生一起離奇案件，負責管理出租房屋的巡視人員聽到空房內有聲音，一度以為遭小偷，後來警方到場才發現有人闖屋白住。這名28歲從新竹北上的李姓女子供稱，跟家人吵架離家出走，在租屋網看到這間房，敲了房東未獲回應，直接到場看見大門沒關、房門又沒鎖，才會想說先住，事後被依現行犯逮捕。

整起侵入住宅事件發生在10月22日，地點位於錦州街的出租套房內，初步清查，李女在清晨6時進入，晚間7時被逮捕，白住了將近13個小時。根據監視器畫面，長髮的李女提著大包小包，現身出租套房樓下，眼見大門沒關，走了上去。

之後管理人員到場巡視，一進門發現怎麼有個陌生人，一度以為是小偷，立刻報警處理。兆基管理公司總管理處協理蔡佳玲表示，當時同仁發現上鎖的房間內有聲音，也不敢貿然直接拿鑰匙開門，「她很明顯不是我們的房客。」

▲▼警方獲報到場逮人，還幫忙拿行李。（圖／東森新聞）

員警到場後，不僅逮人還當起搬運工，因女子的東西真的很多，好幾個塑膠袋外，甚至還有一只行李箱。附近住戶說，她來好像是找不到房東，一堆東西也沒地方擺就上去。

李女被依現行犯送辦，事後供稱是誤會一場，因與家人吵架離家出走，從新竹北上，為找到落腳處還特別上租屋網，但房東沒回，乾脆直接殺去現場。據了解，當時李女走到了3樓，發現未上鎖就直接進入。

蔡佳玲說，事發兩天前，房客才剛退租點交，他們請清潔廠商人員到場打掃，所以應該是發生在清潔人員和同仁要過去的空檔。事後，管理公司提出侵入住宅告訴，並表示未來將更加注意，以及宣導住戶鎖門。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼李女當時進到3樓套房，發現沒鎖直接入住。（圖／東森新聞）



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