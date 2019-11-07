正妹檢察官劉昱吟常遭誤認是女模　網友「好想被起訴」...女警妹也亮眼

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署最近錄製反賄選宣導短片，擔綱女主角的正妹檢察官劉昱吟亮麗外型引發許多網友爭睹，網友認為「又正又很有正義感、好想被她起訴、戀愛了…」，劉昱吟則謙虛地說，司法界有很多漂亮且能力又強的女性司法官，大家都一起為社會正義努力，就像日劇Hero中的松隆子一樣，她以身為檢察官為榮。

▲桃園地檢署錄製反賄選宣導短片，正妹檢察官劉昱吟擔綱「查賄HERO」女主角，亮麗外型讓網友爭睹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署錄製反賄選宣導短片，正妹檢察官劉昱吟擔綱「查賄HERO」女主角與男主角黃翎樵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據《鏡週刊》 報導，劉昱吟個性隨和，EQ好，平常還是馬拉松、自行車與長泳三鐵好手，連滑雪也難不倒她。此外，劉昱吟擅長英文，對藝術有品味，臉書上放了許多畫作。劉昱吟的妹妹也很漂亮，在警界服務，姊妹都是打擊犯罪的正妹。

劉昱吟為司法官訓練所52期畢業，畢業於政大法律系、法研所，在桃檢任職7年多，歷任民生犯罪、緝毒、公訴，目前在企業犯罪專組；劉昱吟身材高挑、外型亮麗，常被民眾誤認是模特兒，個人臉書還有人以為她從事網拍。

▲桃園地檢署錄製反賄選宣導短片，正妹檢察官劉昱吟吸引許多網友聚焦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為拍攝反賄選宣導短片，劉昱吟坦承真的很辛苦，拍攝當天整整拍了一天，光是開頭的走位動作，自己就反覆拍了30幾次，一度連高跟鞋都卡在泥土中，但最後剪出來的影片卻不到1分鐘，她還是覺得當檢察官比較符合自己的專業與興趣。

劉昱吟認為，許多人都說她看起來沒有典型檢察官的樣子，司法圈也有很多漂亮且能力強的女性司法官，大家一起為捍衛社會正義努力，就像日劇Hero中的松隆子一樣。

不少網友爭睹有劉昱吟相關新聞，認為「又正又有能力、大學就正到有名氣」，甚至有網友貼文「好想被她檢查，被她起訴…」，但亦有網友認為「這種女生不敢恭為」。

▲桃園地檢署錄製反賄選宣導短片，正妹檢察官劉昱吟與黃翎樵分別擔綱男女主角備受好評。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，擔綱男主角的黃翎樵則為8年級生，司法官訓練所58期結業、台大法律系畢業，今年9月才分發到桃園地檢署服務，小時候看日劇HERO劇的木村拓哉超帥的，內心除崇拜發願未來想當檢察官，後來一路考上法律系、司法官訓練所，終於如願當上檢察官，他本身對智慧財產相關法律最有興趣，未來希望自己能像木村拓哉在劇中一樣，對案子全力以赴，為社會正義貢獻心力。

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