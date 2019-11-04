機長邀約進駕駛艙！白皙正妹「比V燦笑」拍照：超開心　結局出爐掰掰了

▲邀請正妹坐駕駛艙拍照，桂林航空公布機長處分。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

一名正妹女乘客在飛機駕駛艙內開心比YA燦笑拍照，還發文感謝機長，照片在網路上瘋傳數天後，引起網友抨擊枉顧安全。調查後發現，為桂林航空一名機長於今年1月邀請無關旅客進駕駛艙，目前已對當事人處以終身停飛懲罰。

根據《新京報》報導，微博網友「確認消息」3日發文指出，一名桂林航空機長邀請旅客到駕駛艙就座，從機艙內部擺設看來，是正在飛行中的航班，而不是模擬飛行。

照片中可見，一名穿著非航空制服、未帶任何證件的年輕正妹，坐在機長駕駛艙座位上，開心的擺著POSE，單手對著鏡頭比V，下面還配上「超級感謝機長，實在是太開心了」的文字。

民航資深機長陳建國分析，從圖片資訊判斷，駕駛艙和正常商業客機駕駛艙一致，通過地空通話頻率設置、海壓在STD狀態表示處於高空飛行以及MCDU上沒有修正卡等細節，都可以判斷出客機處於正常飛行狀態。從現有資訊分析，事發時航班所處位置應在合肥到鄭州間。陳建國也表示，「模擬機上不會有茶杯、茶具等擺設」。

桂林航空4日發文表示，3日接獲網友舉報後，隨即成立調查小組並啟動內部調查程式。經調查後確認，該事件發生於2019年1月4日桂林航空GT1011 桂林─揚州航班。

桂林航空指出，「我們對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為均堅持『零容忍』」。根據中國民用航空局及桂林航空的相關管理規定，針對機長違反民航規章讓無關人員進入駕駛艙的行為，桂林航空決定對當事機長處以終身停飛的處罰，對於涉事的其他機組成員處以無限期停飛，並接受公司進一步調查。

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