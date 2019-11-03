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詐騙手法再進化！韓籍小鮮肉車手扮「書記官」　每次爽領3千

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記者張君豪、徐愷昕／台北報導

台北市大安分局日前接獲1名女子報案，指在家中接到檢警電話，說她帳戶涉及洗錢已被監控，須立刻提領全部存款交給檢警保管，否則帳戶會遭凍結。警察獲報後循線抓人，其中還查獲1名韓籍車手，這才發現現在詐騙集團手法多元，還會利用小鮮肉鄰家男孩的親切形象騙人，經擴大偵辦後逮捕9名成員，查扣贓款12萬餘元。

▲▼詐騙集團再進化，拉攏韓籍小鮮肉入行當車手，製造鄰家男孩形象裝扮書記官。（圖／記者張君豪翻攝）

▲詐騙集團再進化，拉攏韓籍小鮮肉入行當車手，鄰家男孩形象騙裝書記官領錢。（圖／記者張君豪翻攝

大安分局10月14日接獲女子報案，稱在家中接到電話，對方自稱是警官，告知女子帳戶因涉及洗錢，目前已被檢警監控，現在必須把戶頭裡面的錢全數提領出來，交給檢察官保管，不然帳戶會被凍結。女子聽完後非常緊張，趕緊將戶頭裡的45萬全領出來交給假扮書記官的韓籍小鮮肉，事後驚覺詐騙，才立刻向警方報案。

▲▼詐騙集團再進化，拉攏韓籍小鮮肉入行當車手，製造鄰家男孩形象裝扮書記官。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼警方獲報後，2日內順利成功拘提詐騙集團其他成員跟幹部共9人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼詐騙集團再進化，拉攏韓籍小鮮肉入行當車手，製造鄰家男孩形象裝扮書記官。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙集團見女子相當好騙，2週後再度派出23歲韓籍的徐姓小鮮肉出手，但這次警方提前與女子串通在旁埋伏，當場將徐男逮捕歸案。徐男被逮後表示，車手工作是經朋友介紹，取款成功1次可賺3千元。

據了解，該名韓籍小鮮肉父母都是韓國人，他從小住在台灣，國語說得很好，因此犯案時沒有露出任何馬腳。而警方也在獲得線索後迅速擴大偵辦，2日內順利查獲該詐騙集團的其他成員跟幹部共9人，訊後依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪，將他們全數移送台北地檢署偵辦。

由於有多名年輕車手被逮，警方認為這應該是近期詐騙集團的新手法，故意把車手塑造出親切、鄰家男孩形象，讓被害人降低防備心，更快掉入陷阱。大安分局在此呼籲，假冒檢警詐騙行之有年，公務機關不會以任何名義要求監管民眾金錢，大家務必牢記「1聽」（仔細聽電話內容，注意有無詐騙關鍵句）、「2掛」（掛斷電話）、「3查證」（撥165反詐騙專線）口訣，以防止遭歹徒詐騙。

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