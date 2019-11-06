紡織廠積欠勞保健保費　桃園檢拍賣機台和土地「進帳千萬」

▲法務部桃園執行分署5日舉辦聯合拍賣會，拍賣桃園區、龍潭區土地、建物、機台等物品，引起許多民眾競相競標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



法務部行政執行署桃園分署5日舉行聯合拍賣會，拍賣項目包括土地建物、車輛，甚至還有棉被、電鑽五金、紡織機台等，吸引不少民眾爭相競標，一整天下來順利拍出逾千萬元，所得金額全數均挹注國庫，桃園分署表示，下次拍賣會將於12月3日舉辦，更多拍賣資訊請參閱桃園分署拍賣公告、臉書與官網。

▲法務部桃園執行分署5日舉辦聯合拍賣會，拍賣楊梅區紡織業者機台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署聯合拍賣會5日上午10時在桃園區富國路拍賣5輛車，其中3噸半貨車詢問度最高，本次拍賣吸引15組人馬競標，拍賣結果以37萬元拍定；另外，楊梅區民安街某紡織業者因積欠勞健保費逾千萬元，動產經桃園分署查封後仍未提出清償方案，5日上午在紡織廠現址拍賣，包括有紡織機、碼布機、整經機、平織機器等，有 6組人馬參與競標，最後以總數226萬元拍定成交。



▲法務部桃園執行分署5日舉辦聯合拍賣會，許多民眾趕往競標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

聯合拍賣還有一場在下午3時拍賣龍潭區民有十二街土地，有8組民眾到場競標，其中不乏建設公司與個人，拍賣結果由李姓女子以高於底標60餘萬元的471萬元得標；下午3時20分還「被感溫馨」拍賣會，現場除憲兵隊退役駐衛警示範快手摺棉被，還邀請民眾參加廉政宣導活動，現場拍賣棉被用品以每顆500元的乳膠枕最受歡迎，開賣十分鐘內全部賣光，非常搶手。



桃園分署表示，5日聯合拍賣會總數為1309萬餘元，全數挹注國庫，分署定期在每月第一週的週二上下午舉辦聯合拍賣會，下次拍賣會預定在12月3日舉辦，相關拍賣資訊可參閱拍賣公告、臉書與官網。

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