逃逸移工遇警盤查拔腿狂奔　2警騎機車「巷道追逐戰」手到擒來

▲桃園市警局桃園分局員警5日晚間巡邏時，發現陳姓越南籍移工神色緊張，要盤查時卻突然拔腿狂奔逃入巷內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局員警5日晚間巡邏經過桃園區三民路時，發現2名移工正要過馬路，員警下車準備盤查時，其中1名陳姓移工神情慌張突然拔腿狂奔逃入巷內，線上員警立即前後追擊，經過數百公尺追逐後，陳姓移工體力耗盡才束手就擒，警方偵訊後將陳移送移民署桃園專勤隊收容。

桃園警分局大樹派出所員警周登豐、陳建豪，5日晚間22時30分許，巡邏經過三民路時發現2名越南籍移工等待過馬路，其中1名陳姓移工見到員警神色慌張，員警停車準備盤查時，陳突然拔腿狂奔，趁夜色昏暗逃入附近巷弄裡。

▲桃園市警局桃園分局員警5日晚間盤查陳姓越南籍移工，拔腿狂奔數百公尺後，體力耗盡束手就擒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2名員警對該區域巷道非常熟悉，為避免發生衝突，採取前後夾擊方式追緝，陳姓移工在巷弄裡前後來回逃跑，但都被員警掌握行蹤，約跑了3、4百公尺，陳體力耗盡只能乖乖就逮。

員警查出陳姓移工是越南籍，今年24歲，於2017年來台工作，因認為薪資太少，做了不滿2年就逃離公司四處打零工，5日晚間與朋友在三民路超商買東西，發現員警盯上他，雖然立即逃跑，但因為不熟附近巷弄，跑來跑去都被員警掌握到，體力不支下只好束手就擒。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►黑心醫院「假徵工讀生、真刷健保卡」污錢 醫生辯：他們都自願的

►台版木村拓哉、松隆子入鏡！ 桃檢宣導反賄選短片 驚見高顏值檢座

►韓國瑜桃園上廁所案 鄭文燦：政治人物不應以造謠製造事端