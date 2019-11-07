楊梅6層獨棟豪宅竟是詐騙大本營　「搞小團體罰10萬」規章超好笑

▲法務部調查局中機站會同桃園市調處與警方，於上月30日在桃園查獲詐騙集團，起出詐騙專用手機、變音器等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮調查局中機站、桃園市調處與警方等單位，日前掌握詐騙集團藏身於桃園市楊梅山區1棟6層透天豪宅，上月30日查獲19名成員並起出變音器、iPhone手機等證物，其中內部貼出「上班睡覺、開會遲到罰3萬、搞小團體罰10萬」等規章，讓檢調人員傻眼，訊後將黃姓、陳姓主嫌2人聲押獲准，其餘17人則依詐欺取財、違反組織犯罪條例等罪移送檢方偵辦。

▲法務部中機站等專案小組在桃園查獲詐騙集團，查獲19名詐團成員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢調指出，調查局獲報以25歲黃姓男子為首之電話詐騙集團藏身在桃園市楊梅區籌設機房，中機站會同桃園市調處、北市刑大、新竹市警局科技偵查隊、刑事局電針大隊偵二隊、楊梅分局等單位組成專案小組，由桃檢檢察官洪榮甫指揮追緝，查出黃男在楊梅交流道附近的山區租用6層樓透天豪宅為詐欺機房。

▲法務部調查局中機站會同桃園調查處與警方，於上月30日在桃園查獲詐騙集團，起出詐騙專用變音器等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

上月30日上午9時許，專案小組埋伏豪宅機房外，見鐵門升起立即衝入豪宅內，逮捕主嫌黃男外，還有25歲陳姓男子則為詐團負責人，其餘17人分工精細，先以假冒DHL國際快遞公司客服人員、大陸公安與檢察官等不同身分，以一、二、三線人員之組織分工，使用4G行動網路透過非法電信平台撥接，專馬來西亞或東南亞等華裔陸籍人士詐騙，佯稱被害人個資外洩，遭人冒用寄送違法物品涉及犯罪，誘騙被害人配合調查，依集團成員指示臨櫃或操作提款機將個人帳戶資金，轉帳至集團指定之人頭帳戶專戶而遂行詐欺。

▲法務部調查局中機站副主任劉勝育說明詐騙集團相關案情。（圖／記者沈繼昌攝）

專案小組現場查扣詐騙使用之iPhone、詐騙教戰守則、偽造大陸公安人員證件、電腦、監視器、變聲器及民眾基資等犯罪證物，其中還有公司規章，包括「上班睡覺、開會遲到罰3萬、搞小團體罰10萬、開會上班沒準時就定位罰5萬與停機5天」等公司規章，透過規章嚴格控制成員不得私自行動，或利用公務手機與外界聯繫等。

▲調查局中機站查獲桃園查獲詐騙集團，發現貼於內部的公司規章，內容千奇百怪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中機站副主任劉勝育表示，該詐團於今年9月出籌設至今，短短2個月已詐騙包括馬幣、人民幣與坡幣等折合新台幣約2200餘萬元，主因馬國地區華人對詐騙犯罪仍沒有太多防範，才會讓詐團另謀出處行騙，另外，詐團內部為防範遭警方查獲，所以特別使用iPhone手機，將資訊集中放入雲端，若發現有狀況，雲端自動鎖碼，後經調查局資訊鑑識人員以電腦鑑識技術破譯、還原相關電信資訊後，才取得完整之電磁紀錄與相關事證。

劉勝育強調，本案查緝到案成員，多為20-30歲左右年輕男性，甚至還有一名16歲少年，並首見利用變聲器模擬女性客服人員或1人分飾多線角色詐騙，多人具詐欺前科，有3名通緝犯藏身其中，另外，豪宅一樓還供奉虎爺、金蟾蜍，每天以五花肉、清水祭拜，以祈求詐騙順利、財源滾滾，檢方訊後依詐欺、違反組織犯罪條例等罪嫌，其中黃姓與陳姓主嫌向法院聲請羈押，3名通緝犯歸案外，其餘則無保飭回並限制住居。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►紡織廠積欠勞保健保費 桃園檢拍賣機台和土地「進帳千萬」

►台版木村拓哉、松隆子入鏡！ 桃檢宣導反賄選短片 驚見高顏值檢座

►逃逸移工遇警盤查拔腿狂奔 2警騎機車「巷道追逐戰」手到擒來



