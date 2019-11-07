　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

楊梅6層獨棟豪宅竟是詐騙大本營　「搞小團體罰10萬」規章超好笑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲法務部調查局中機組會同桃園市調處與警方，於上月30日在桃園查獲詐騙集團，起出詐騙專用手機、變音器等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲法務部調查局中機站會同桃園市調處與警方，於上月30日在桃園查獲詐騙集團，起出詐騙專用手機、變音器等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮調查局中機站、桃園市調處與警方等單位，日前掌握詐騙集團藏身於桃園市楊梅山區1棟6層透天豪宅，上月30日查獲19名成員並起出變音器、iPhone手機等證物，其中內部貼出「上班睡覺、開會遲到罰3萬、搞小團體罰10萬」等規章，讓檢調人員傻眼，訊後將黃姓、陳姓主嫌2人聲押獲准，其餘17人則依詐欺取財、違反組織犯罪條例等罪移送檢方偵辦。

▲法務部中機組等專案小組在桃園查獲詐騙集團，查獲19名詐團成員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部中機站等專案小組在桃園查獲詐騙集團，查獲19名詐團成員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢調指出，調查局獲報以25歲黃姓男子為首之電話詐騙集團藏身在桃園市楊梅區籌設機房，中機站會同桃園市調處、北市刑大、新竹市警局科技偵查隊、刑事局電針大隊偵二隊、楊梅分局等單位組成專案小組，由桃檢檢察官洪榮甫指揮追緝，查出黃男在楊梅交流道附近的山區租用6層樓透天豪宅為詐欺機房。

▲法務部調查局中機組會同桃園調查處與警方，於上月30日在桃園查獲詐騙集團，起出詐騙專用變音器等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲法務部調查局中機站會同桃園調查處與警方，於上月30日在桃園查獲詐騙集團，起出詐騙專用變音器等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

上月30日上午9時許，專案小組埋伏豪宅機房外，見鐵門升起立即衝入豪宅內，逮捕主嫌黃男外，還有25歲陳姓男子則為詐團負責人，其餘17人分工精細，先以假冒DHL國際快遞公司客服人員、大陸公安與檢察官等不同身分，以一、二、三線人員之組織分工，使用4G行動網路透過非法電信平台撥接，專馬來西亞或東南亞等華裔陸籍人士詐騙，佯稱被害人個資外洩，遭人冒用寄送違法物品涉及犯罪，誘騙被害人配合調查，依集團成員指示臨櫃或操作提款機將個人帳戶資金，轉帳至集團指定之人頭帳戶專戶而遂行詐欺。

▲法務部調查局中機組副主任劉勝育說明詐騙集團相關案情。（圖／記者沈繼昌攝）

▲法務部調查局中機站副主任劉勝育說明詐騙集團相關案情。（圖／記者沈繼昌攝）

專案小組現場查扣詐騙使用之iPhone、詐騙教戰守則、偽造大陸公安人員證件、電腦、監視器、變聲器及民眾基資等犯罪證物，其中還有公司規章，包括「上班睡覺、開會遲到罰3萬、搞小團體罰10萬、開會上班沒準時就定位罰5萬與停機5天」等公司規章，透過規章嚴格控制成員不得私自行動，或利用公務手機與外界聯繫等。

▲調查局中機組查獲桃園查獲詐騙集團，發現貼於內部的公司規章，內容千奇奇百怪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲調查局中機站查獲桃園查獲詐騙集團，發現貼於內部的公司規章，內容千奇百怪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中機站副主任劉勝育表示，該詐團於今年9月出籌設至今，短短2個月已詐騙包括馬幣、人民幣與坡幣等折合新台幣約2200餘萬元，主因馬國地區華人對詐騙犯罪仍沒有太多防範，才會讓詐團另謀出處行騙，另外，詐團內部為防範遭警方查獲，所以特別使用iPhone手機，將資訊集中放入雲端，若發現有狀況，雲端自動鎖碼，後經調查局資訊鑑識人員以電腦鑑識技術破譯、還原相關電信資訊後，才取得完整之電磁紀錄與相關事證。

劉勝育強調，本案查緝到案成員，多為20-30歲左右年輕男性，甚至還有一名16歲少年，並首見利用變聲器模擬女性客服人員或1人分飾多線角色詐騙，多人具詐欺前科，有3名通緝犯藏身其中，另外，豪宅一樓還供奉虎爺、金蟾蜍，每天以五花肉、清水祭拜，以祈求詐騙順利、財源滾滾，檢方訊後依詐欺、違反組織犯罪條例等罪嫌，其中黃姓與陳姓主嫌向法院聲請羈押，3名通緝犯歸案外，其餘則無保飭回並限制住居。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►紡織廠積欠勞保健保費　桃園檢拍賣機台和土地「進帳千萬」

►台版木村拓哉、松隆子入鏡！　桃檢宣導反賄選短片　驚見高顏值檢座

►逃逸移工遇警盤查拔腿狂奔　2警騎機車「巷道追逐戰」手到擒來


ET快訊
哈孝遠婚禮「2伴郎是偶像男團成員」　賓客驚見演藝圈3大老
正妹參加婚禮穿「國王的新衣」　網嚇傻：新娘絕對氣瘋
吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北投白奧迪「飛簷走壁」3F→1F　四輪朝天車頂不見！駕駛送醫搶救

2天前才火燒車成大煙囪！國6國姓隧道7車連環撞　車流回堵2公里

神秘富家女迷魂強盜百萬精品　同居男友怨：說要幫我介紹工作的

假喇嘛性侵女子咬警察逃亡13年　被逮稱悔悟遭法院打臉

夫帶小三同居酸：壓力很大不想回去　正宮保住房產、子女放生他

車違停遭拖吊！20歲西裝男怒氣理論...竟自摔　揪友「痛毆管理員」出氣

配偶欄塗白騙她上鉤產2女！人夫瞞妻顧2家庭3年　一場病全破功

楊梅6層獨棟豪宅竟是詐騙大本營　「搞小團體罰10萬」規章超好笑

「每天聞到K菸味」高雄媽PO網求助　警察來了！她可能拿破案獎金

吸金7億才遭訴　「台灣民政府」秘書長林志昇顱內出血死

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

快訊／北投白奧迪「飛簷走壁」3F→1F　四輪朝天車頂不見！駕駛送醫搶救

2天前才火燒車成大煙囪！國6國姓隧道7車連環撞　車流回堵2公里

神秘富家女迷魂強盜百萬精品　同居男友怨：說要幫我介紹工作的

假喇嘛性侵女子咬警察逃亡13年　被逮稱悔悟遭法院打臉

夫帶小三同居酸：壓力很大不想回去　正宮保住房產、子女放生他

車違停遭拖吊！20歲西裝男怒氣理論...竟自摔　揪友「痛毆管理員」出氣

配偶欄塗白騙她上鉤產2女！人夫瞞妻顧2家庭3年　一場病全破功

楊梅6層獨棟豪宅竟是詐騙大本營　「搞小團體罰10萬」規章超好笑

「每天聞到K菸味」高雄媽PO網求助　警察來了！她可能拿破案獎金

吸金7億才遭訴　「台灣民政府」秘書長林志昇顱內出血死

立委爆料韓國瑜特權借款？台肥回應：這不是個案是通案

快訊／北投白奧迪「飛簷走壁」3F→1F　四輪朝天車頂不見！駕駛送醫搶救

韓國瑜買豪宅資料外洩　蔡正元：民進黨控制台肥流出的

HONDA「CBR1000RR-R」科技配備上身　找不到鎖頭開關怎發動？

2天前才火燒車成大煙囪！國6國姓隧道7車連環撞　車流回堵2公里

神秘富家女迷魂強盜百萬精品　同居男友怨：說要幫我介紹工作的

福州公開賽／白馭珀遭南韓金佳恩直落二　無緣8強對上戴資穎

體育署已受理備查　全國品勢賽延期依法有據

IKEA確定進軍內湖！北市第二店預計2022年開幕

SupremeＸNike全新聯名鞋到來　義大利製Air Max 95發售價突破萬元大關

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

超美熟女左胸被路人用力撞　網歪樓：來讓我呼呼

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

色翁性侵外傭4次　掰幫解決性需求

假扮通靈老師騙4年　竹北豪宅搜出1.1億

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

韓粉女小編「包子隊長」遭爆是詐欺犯

大馬妹遭洗劫丟包陽明山！帶47萬現金原因曝光

她說「只能當朋友」　醒來剩內褲

驚傳「棒球流氓」抵台！警方說明了

當廚娘2個月被戳瞎雙眼　嬤控邪教聖母：小孩頭殼壞掉

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

更多熱門

相關新聞

網戀義大利老外遭詐領百萬

網戀義大利老外遭詐領百萬

結識不詳外國男子，該男子自稱為義大利人、目前在土耳其從事工程師行業，因彼此經常上網聊天，因而曾女對從未謀面男子產生愛意。結果該男趁機聲稱自己訂購機器設備卡在義大利海關，需繳100多萬元關稅；所幸警方暗中埋伏、趁曾女前往交錢時逮捕收款車手，曾女異國愛情夢碎、所幸保住百萬元現金。

詐騙集團網上假高富帥撩134名女人…全槓龜

詐騙集團網上假高富帥撩134名女人…全槓龜

韓籍小鮮肉車手扮「書記官」　每次爽領3千

韓籍小鮮肉車手扮「書記官」　每次爽領3千

20年老友推銷商品女子險遭詐騙

20年老友推銷商品女子險遭詐騙

罵市府詐騙集團！　老翁判無罪

罵市府詐騙集團！　老翁判無罪

關鍵字：

詐騙集團藏身桃園豪宅專騙馬國華人變音器公司規章

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面