美中第一階段協議還在談　白宮官員：延後到12月再簽署





▲白宮不具名官員透露，川習會很可能延到12月舉行。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中第一階段協議原定11月在智利APEC登場，如今不僅智利因國內動盪宣布取消峰會，導致簽署地點懸置，白宮一名高級官員美東時間周三（6日）也向《路透社》透露，協議本身也因美中官員尚未談妥，可能得順延到12月才能正式簽署。

《路透社》（Reuters）引述該名不具名的官員表示，旨在解決當前貿易戰危機的第一階段協議很可能趕不上預定時程，但相較於破局的可能，成功簽署的機會還是比較大。

官員表示目前美中雙方正在協調，要從數十個可能場地中挑選出一個，而這些場地本來就是作為11月智利峰會的替代選項。據官員指出，倫敦是其中一個可能的選項，川習會可以在北大西洋公約組織（NATO），於12月3日到4日舉辦的峰會後在倫敦見面，「考慮中，目前都還沒有決定。」

其他可能會面的地點多在亞洲或歐洲，但最後比較有可能選在歐洲國家舉辦，其中又以瑞士和挪威最有機會。此前習近平提到的澳門以及川普提議的愛荷華州，都從選項中被劃掉。

中國最近不斷施壓美方降低或取消更多關稅的限制，這些都會被納入討論，但預計不會影響第一階段協議的內容細節。官員指出，尤其川普現在面臨眾議院彈劾，還有2020總統大選的壓力，中國很可能可以在短時間內拿到他們想要的協議。