阿諾和瑞典環保少女騎車遊加州　大讚「我的朋友兼英雄」

▲阿諾和葛瑞塔一起騎腳踏車。（圖／取自instagram／schwarzenegger）

實習記者周依儒／綜合報導

前加州州長、現任美國演員阿諾.史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）5日在instagram上貼出一系列在加州聖莫尼卡（santa monica）騎腳踏車的照片，並表示能與自己的朋友兼英雄騎腳踏車的感覺非常棒。仔細一看，照片中和他一起玩的就是16歲的瑞典環保少女葛瑞塔（Greta Thunberg）。

阿諾在ig貼文表示，葛瑞塔不只是朋友，更是心目中的英雄之一，而且迫不及待要介紹給女兒克里斯蒂娜（Christina）認識。阿諾也在文末說自己非常支持葛瑞塔，鼓勵她繼續加油做自己認為對的事情。

▼阿諾專注聆聽葛瑞塔說話。（圖／取自instagram／schwarzenegger）

一起騎腳踏車以外，還有一張是阿諾認真聆聽葛瑞塔說話的側拍照片，而除了他們兩人，阿諾的女兒克里斯蒂娜（Christina）和葛瑞塔的父親斯萬特（Svante）也都與他們一起共遊，享受聖莫尼卡的美景並留下合影。

▲阿諾和葛瑞塔一起騎腳踏車。（圖／取自instagram／schwarzenegger）

除了阿諾以外，還有許多名人也是這位小少女的粉絲。李奧納多.狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）1日也在instagram上貼出了和葛瑞塔的合照，並表示葛瑞塔在關鍵時刻能以這樣特別的方式呼籲大眾，是我們這個時代的領袖。

▲李奧納多和葛瑞塔的合照。（圖／取自instagram／leonardodicaprio）

李奧納多同時也是名環保人士，他23歲那年成立的李奧納多基金會（Leonardo DiCaprio Foundation 簡稱LDF）長年關注生物多樣性、海洋野地保育和氣候變遷等問題，並在前陣子的亞馬遜大火中捐贈了1.6億台幣賑災，20年來基金會一共也捐贈了超過30億台幣做學術研究和救濟。

▲葛瑞塔‧桑柏格Greta Thunberg。（圖／美聯社）

葛瑞塔去年8月開始拿著「為氣候罷課」的橫幅到瑞典國會外抗議靜坐而紅遍全球，今年9月更從英國搭乘帆船到紐約參加聯合國氣候行動峰會（UN Climate Action Summit），並狠瞪美國總統川普表達不滿。

今年10月底瑞典更將葛瑞塔提名為「北歐理事會」（Nordic Council）環保獎的入圍者，但是葛瑞塔卻透過自己的instagram霸氣表示拒領，因為氣候運動不需要任何獎項肯定，只需要各國國家領導人的傾聽。