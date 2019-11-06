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女大生懸崖邊「倒退2步」幫拍照　腳一滑…差2秒跌落762m深谷

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影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃心瑀／綜合報導

20歲的德州女孩艾蜜莉（Emily Koford）10月28日時，與媽媽一起到亞利桑那州（Arizona）觀光，不過就在她站在懸崖邊試圖為媽媽拍照時，竟一個腳滑，差點跌落沒有任何保護措施的懸崖邊，幸虧她的反應及時，扶住一旁的石頭穩住身體，才沒有造成悲劇發生。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在位於美國西南部的大峽谷國家公園，就讀亞利桑那大學二年級的艾蜜莉，在事發當天與媽媽艾琳（Erin）一同出遊；當時艾蜜莉跟艾琳站在一處懸崖邊，一旁並沒有任何的防護措施，看起來險象環生。

從旁人所錄下的影片中可以看到，艾蜜莉跟艾琳所佔的位置十分狹小，就連擦身而過也要非常小心，正當艾蜜莉轉過身去退後兩步，想要為媽媽拍照留念時，右腳一個沒踩穩滑了一下，重心不穩差點就跌落2500英尺（約762公尺）深的峽谷。

幸運的是，艾蜜莉反應很快，當下蹲低身體並伸出手扶住石頭，穩住自己的步伐，才沒讓自己掉落懸崖，隨後艾琳奔向她所在的位置，搖晃著她的身軀，似乎在表達自己受到極大的驚嚇。

艾琳事後接受採訪時表示，當時她對著艾蜜莉大喊「不要再後退了」，接著就看到女兒的身軀因為不穩晃動，她十分的恐懼，在女兒平安無事的回來後將人抓住並說「你嚇死我了！」

報導中指出，這個影片是由一名剛好路過的遊客凱文（Kevin Fox）所拍攝，回憶起當時，他說拍攝影片的目的是希望能夠讓孩子們知道，有哪些事是不能做的，這個畫面看起來真的不太好，當時在錄影的他甚至還發出了尖叫聲。

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