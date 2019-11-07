窮人為什麼很敢生小孩？生殖策略分析是「長期投資」

▲窮人為什麼反而很積極生小孩，在網路上引發討論。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

台灣雖然面臨低薪少子化的國安問題，但是有網友疑問，為什麼反而生活最艱困的低收入戶家庭對生小孩這件事比較積極？對此有網友從生物生殖的角度來分析，低收入戶的生殖策略才是正確的，甚至用更具體的社會現象來比喻，多生小孩的投資報酬率其實很高。

有網友從生物學的角度分析，生越多是增加子代的變異數，讓能適應環境的人留下；另一種是精英培養，「老實講，最近開始覺得，其實8 +9們的策略或許才是正確的」，恐龍沒核電廠還不是稱霸地球兩、三億年，人類出現沒多久就快把自己弄死。

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還有網友用更具體的社會現象比喻，試想一個窮人家庭，沒保險、不繳勞保跟年金，若沒子嗣晚年生活誰照顧，加上窮人大多做粗苦工作，苦力過勞帶來許多職業病，晚年都是一堆病痛，所以窮人唯一能夠保證晚年生活的方式，就是生小孩。

以一般收入的人來說，會用買保險等方式來保障自己的退休生活，讓自己安穩度過晚年，生小孩則不必這麼煩惱，台灣社會福利夠好，小孩生得下來就養不死，吃白米飯是一餐，吃地瓜也是一餐，健保讓你不至於60歲前就死，國家補助低收入戶與補助生育，生得愈多投資成本就遞減，甚至還賺錢，10個孩子裡如果有3個成功那就賺到了，10個都失敗，那你的晚年生活就有10個孩子承擔，怎麼樣投資都穩賺不賠。

▲國家提供包括教育等投資，讓窮人有翻身的機會。（圖／取自免費圖庫pixabay）



窮人的孩子有需要投資什麼教育成本嗎？不聽話就打，國家幫你教育他識字、算數等基本技能，出社會一個賺兩萬三，十個就賺二十三萬，不給孝親費還可以臭幹他「我把你養大，你還不養我你不孝」，所以你如果很窮就多生點。

網友在推文中表示，「這概念真的老一輩的想法」、「很多窮父母真的這樣....」、「不然低階的工作誰做」、「現在知道他們為什麼低收了吧，沒在思考。」

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