揪團購氣炸鍋結果氣炸！匯訂金後團主賣帳號　92人遭騙21萬

▲揪團買氣炸鍋，結果讓大家氣炸，刑事局3日針對此案提出詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來不少網友小資男女精打細算團購搶便宜，卻遇上主揪團者詐騙！刑事局3日指出，日前有一宗在PTT版上徵求團購60台氣炸鍋詐騙案件！主嫌揪團後惡意操作流標，主揪團者假稱允諾2日內歸還費用給買家，之後就神隱，留下假的聯絡電話，甚至將PTT帳號轉賣他人，多名成員發現被騙後憤怒報警。

警方表示：北市一名劉姓業務，上週瀏覽國立台灣大學電子佈告欄系統研究社批踢踢實業坊網站（簡稱PTT），看到合購版上有則標題「比依陶瓷氣炸鍋-賣家直送」徵求60台團購，劉男不疑有他，便在下方推文欲加入團購，隨後結標時間一過。

主揪團者S網友寄一封匯款通知mail給92位跟團團員，請團員確認訂購顏色等等資訊，並提供主購者的匯款帳號、姓名及手機，復於8分鐘後又mail一封匯款截止時間通知信給大家，於是劉姓業務立刻以手機APP的網路銀行轉帳新台幣2,307元給對方。

後來劉姓業務發現該篇文章遭刪除，版主認為發文主揪團者S網友違規，被害人收到主揪團者mail表示會統一退款，然而過了通知日期，團員們均未收到款款項，撥打當時主購者提供的手機跟姓名不符，也不清楚這件事情，眾團員才驚覺遭到詐騙、總詐騙金額高達21萬餘元新台幣。

警方指出：歹徒通常利用時下最夯商品吸引民眾購買，或開設團購以低價搶便宜吸引網友購買，然而當有民眾向其表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易騙匯訂金，等買家將款項匯入指定戶頭後就封鎖帳號不予回應了，民眾在網購搶便宜的同時，別忽略了網拍購物詐騙的陷阱；民眾若遭遇類似問題可撥打165反詐騙專線求助。

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