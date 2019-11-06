球迷瘋12強！台南棒球場「大螢幕轉播」...下秒變賞月　網笑爛：烤肉啦

▲這個距離......。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

世界12強棒球賽5日晚間開打，許多縣市紛紛搬出大螢幕，同步轉播精彩賽事，讓熱血球迷們能一起加油；然而，台南棒球場的「大螢幕」被大肆吐槽，甚至有許多網友笑虧，這根本在賞月吧。

中華隊首戰對上波多黎各，在台中洲際棒球場交鋒，最後以6比1取得勝利，而不少縣市也搬出大螢幕，讓各方球迷們能齊聚一堂。其中，「台南市立棒球場」就連續3天轉播賽事，市政府也力邀民眾，每天下午5時進場觀賞，沒想到又遠又小的螢幕，讓球迷們全看傻。

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一名網友在PTT貼出現場照片，笑虧「這不是悲劇就是在賞月，螢幕那麼小要怎麼看比賽啊！」從畫面中可見，電視牆與觀眾席整整隔了一座球場，有的人伸長脖子觀看，有的人乾脆放棄，乍看之下還真和賞月有幾分相似。

▲今天的月亮好方。（圖／翻攝自PTT）

po文一出掀起熱烈回響，鄉民紛紛表示，「拿手機都沒這麼慘」、「旁邊應該擺個攤賣望遠鏡」、「月亮挺方的」、「笑死不如看手機」、「台南有烤肉專區，賞月很合理」、「我快笑死XD賞月」。

另外，許多球迷也湧入臉書對市長喊話，「台南球場連個大螢幕都沒有，對於南部熱愛棒球的球迷，實在驕傲不起來，希望市長重視，這個問題很多年了」、「市長，不是我要給你吐槽，台南棒球場那個大螢幕跟計分板可不可以換成LED大螢幕啊」。

對此，黃偉哲也回應，「市府目前已規劃籌建全新的亞太棒球訓練中心，作為本市棒球主場，未來可提供球迷更舒適的觀賞環境。而舊有的棒球場則依現狀使用；近期會施工安裝外野座椅。」

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▼網上掀起一陣撻伐。（圖／翻攝自PTT）