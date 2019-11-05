珍惜食物！他問火鍋「墊肉生菜」可煮嗎？　離職店員曝SOP：千萬不要

▲ 原PO好奇，拿來墊肉的生菜可以吃嗎？（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

到餐廳吃飯，常會看到用來當「裝飾」的食物躺在盤中，有些人會選擇吃掉，但也有一派人會挑掉不吃。一名網友就觀察到，很多人都不會把墊肉的生菜拿來吃，但基於不浪費食物的精神，讓他有點為難。對此網友們分成兩派討論，還有前員工曝光店家處理生菜的方式，急喊「千萬不要吃！」

一名網友日前在PTT女板發文，他表示去吃火鍋時，有些店家都會在生肉片下墊一片生菜裝飾，然而似乎鮮少有人會丟下鍋煮來吃。這讓平時相當珍惜食物的原PO感到左右為難，詢問網友們的作法為何。

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貼文一出，部分網友表示他們不會吃，因為菜可能已經沾到肉的血水，感覺有點噁心，「我是不會煮」、「菜會沾到血水看起來很噁」。

▲網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

另一派網友則認為可以吃，只是那片菜通常口感會比較老，「好奇所以煮來吃過，菜很老非常難嚼」、「你吃肉沒有血水？菜有就不吃？」、「煮啊，可以吃就不要浪費」、「以前我都不煮，覺得那是擺盤用的，後來認識的朋友都會一起煮，其實好像也沒差」。

然而，留言之中有一名曾經在火鍋店工作的網友指出，正是因為大家幾乎都不吃，他們都會洗乾淨再重複利用，端到下一位客人的桌上，「千萬不要」、「主要是噁在那片葉子說不定重複利用好幾次了吧」。不過話雖如此，也並不是每一家店都採用這個做法，要不要吃端看消費者個人決定了。

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