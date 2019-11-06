韓正見林鄭月娥「握手6秒」　讚「千方百計穩控局勢」

▲林鄭月娥2018年6月會見韓正。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院副總理韓正，6日在北京接見香港特首林鄭月娥，他表示，近5個月來修例風波演變成持續不斷的暴力活動，在當今世界任何國家及社會都不能容忍及接受。韓正指出，中央肯定林鄭月娥和特區政府的工作，會對其與香港警隊「一如既往堅定支持」。

《香港01》報導，韓正6日早上在北京釣魚台國賓館接見林鄭月娥，二人笑容滿面地握手約6秒。韓正表示希望林鄭月娥牢記大陸國家主席習近平地囑託，帶領香港管治團隊再出發再前進。

韓正說，暴力破壞活動和激進分裂勢力的出現，已遠遠超出了法律和道德底線，破壞了香港的一國兩制和繁榮肯定，傷害了香港社會的整體利益，和廣大市民的切身利益。

他指出，林鄭月娥率領特區政府做大量艱辛工作，中央對此深有體會，她千方百計穩控局勢，中央表示高度信任，對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定。

韓正又提及四中全會內容，要嚴格依照憲法和基本法來管治香港及澳門，維護港澳長期繁榮穩定，同時指出特區政府維護國家安全的法律制度和政策，中央全力支持港府採取更加積極、有效的舉措，來解決民生問題，特別是香港社會反應強烈的中低收入家庭住房問題，年輕人的住房問題，相信特區政府一定會採取有力的措施解決。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！