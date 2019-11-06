川普傳10月「承諾對香港示威沉默」　用自我審查換貿易協議

▲香港示威者發起多個活動。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普試圖在本月簽署與中國的貿易協議，《路透社》援引2名消息人士說法指出，回到10月11日時，這位總統在白宮告訴中國國務院副總理劉鶴，只要貿易談判取得進展，他就會對香港的示威活動保持沉默。白宮並未說明川普是否真的如此承諾。

川普先前表示，他很快會與中國國家主席習近平簽署第一階段的貿易協議；不過根據消息人士說法，川普10月11日以香港議題為籌碼，試圖促進協議達成。報導形容，世界兩大經濟體陷入激烈的貿易戰，籠罩在香港之上。

對此，白宮並未說明川普是否真的有所承諾，也沒有回應政府是否擔心香港局勢會使得貿易談判變得複雜。雖然美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都公開談論北京的人權問題，但川普卻是盡量避免直接批評中國。

美國國會推動立法支持香港親民主的示威活動，同時敦促中國克制，避免爆力鎮壓。然而，各州議員也擔心在中國市場投資的美企是否會遭到報復，加上川普對於香港議題抱持的謹慎回應，使得法案的未來充滿不確定性。

《香港人權及民主法案》10月雖然在眾議院通過，卻尚未在參議院進行全院投票，隨著香港示威民眾與警察爆發越來越危險的衝突，議員也逐漸感到灰心。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）就表示，法案獲得兩黨支持，卻還沒有在參議院通過。

壹傳媒（Next Media）駐香港高層西蒙（Mark Simon）近期與幾名華府議員會面，對於法案的前景感到悲觀，他擔心多達9名議員可能反對法案，「美國參議院拒絕替香港發聲，只為了出售一些穀物、豬肉與飛機，是在改變我們的政治程序。」

儘管活動人士呼籲美國採取行動，但部分專家認為可能造成反效果。倫敦大學亞非學院中國研究中心主任曾銳生（Steve Tsang）表示，這項立法將有助北京聲稱香港示威背後有「外國黑手」在操控。