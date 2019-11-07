彈劾川普「首場公開聽證會」訂11月13日　全美實況轉播！

▲美國國會眾議院下周將舉行總統彈劾案首場公開聽證會。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

針對美國總統川普的彈劾調查進度再度推進。美國眾議院下周11月13日將舉行首次公開聽證會，屆時美國駐烏克蘭大使館臨時代辦泰勒（Bill Taylor）和助理副國務卿肯特（George Kent）將公開作證。

加州選出的美國聯邦眾議院、眾院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）在推特上宣布，泰勒和肯特兩位外交官將於11月13日舉行的聽證會上作證。另一名關鍵人物前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）則將於15日出面作證。與先前的閉門聽證會不同，公開聽證會將透過電視向全美觀眾轉播。

這代表，在眾院民主黨結束為期數周的閉門聽證會後，川普彈劾調查將進一步進入公眾視野。上述3位現任或前任外交官，先前都已經接受過國會議員的答詢；眾院情報委員會主要調查，川普是否曾施壓烏克蘭政府調查其政敵喬拜登（Joe Biden）和杭特（Hunter）父子，企圖利用其權利影響2020大選結果。

希夫說，「公開聽證會是美國人民的一次機會，公眾可以自己評估證人的說辭，自己決定證人的信譽是否可信，也能夠直接瞭解總統是否涉及不當行為。」公開聽證會日期確定的消息傳出後，白宮並未在第一時間對此發表任何回應。

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