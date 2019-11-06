　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

服役35年　美軍最資深潛艦「奧林匹亞號」返回母港迎接退役

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美軍服役最久的潛艦奧林匹亞號USS Olympia。（圖／路透）

▲美軍服役最久的潛艦奧林匹亞號USS Olympia。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍現役最老的潛艇奧林匹亞號（USS Olympia）結束了長達7個月的全球部署任務，經過伊比利南端的直布羅陀、希臘西北部的索達灣和夏威夷珍珠港，終於在29日回到位在華盛頓州的母港布雷默頓（Bremerton）等待退役命令，結束長達35年的海軍服役生涯。

綜合外媒報導，奧林匹亞號在1984年11月17日開始正式服役，是一艘洛杉磯級（Los Angeles-class）的核子動力潛艦，截至今年共服役了35年，是美國海軍服役時間最久的一艘潛艦。

奧林匹亞號指揮官班傑明（Benjamin Selph）表示，「我們很高興能將奧林匹亞號帶回華盛頓，這座城市和這艘船互相友愛著彼此，我們也對大家這麼支持奧林匹亞號感到非常驚訝。」奧林匹亞號的船員們也將移除艦內的所有油料，並將船體保存在基地，等到退役儀式的到來。

美國海軍現在一共有3種潛艦，分別是洛杉磯級、海狼級（Seawolf-class）和維吉尼亞級（Virginia-class）。奧林匹亞號是第一批製造的洛杉磯級潛艦之一，可容納110名海軍並配有4個魚雷發射管。

奧林匹亞號退役後，目前剩39艘服役中的洛杉磯級潛艦，而隨著維吉尼亞級的潛艦開始下水服役，洛杉磯級潛艦也陸續退役，美軍目前正盡量延遲其它洛杉磯級潛艦的退役時間，讓新一代維吉尼亞級潛艦能有更寬裕的準備時間。

ET快訊
女歌手轉戰購物專家…苦幹12年被資遣！「存款快見底」近況曝光
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

大陸解禁加拿大豬肉進口　孟晚舟事件出現破冰的曙光

哈吉貝害北陸新幹線泡水！JR東日本定案「96節車廂報廢」　損失118億

「中國在英干預學術自由」　英報告：論文寫到台灣就沒收

45元買1隻母雞意外變成1000隻！　他得標後超傻眼：不能放任牠們去死

服役35年　美軍最資深潛艦「奧林匹亞號」返回母港迎接退役

土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」　不顧華府反對「反正已經很多衝突」

大陸盜採台灣經濟海域海砂　台海「反潛艦天險」正在消失

大升級！殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

IDS建造卡住！　海軍艦退伍人員受限「旋轉門條款」離職期限

印尼跟美國買「2個中隊的F-16V」　戰機產業鏈讓台灣發大財

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

服役35年　美軍最資深潛艦「奧林匹亞號」返回母港迎接退役

土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」　不顧華府反對「反正已經很多衝突」

大陸盜採台灣經濟海域海砂　台海「反潛艦天險」正在消失

大升級！殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

IDS建造卡住！　海軍艦退伍人員受限「旋轉門條款」離職期限

印尼跟美國買「2個中隊的F-16V」　戰機產業鏈讓台灣發大財

吳怡農力挺「4個月」兵役：美軍13周新訓、29天步校專長訓

美軍坦克開放庶民「10元收」　二戰農友都用「M4雪曼」犁田

CBA／林書豪再演全能秀　24分8籃板6助攻領軍2連勝

林鄭月娥北京宣布「惠港澳16條」　豁免港人大灣區購房限制

VERSACE宣布男女裝合併走秀　Ferragamo重回男裝周

不斷更新／委內瑞拉暴投連發中華再添1分　9局中華3：0委內瑞拉

總統參觀過的原民冠軍木雕作品　桃議員爆置放走廊如廢品

12強／張奕7下化解危機握拳大喊2聲　7局無失分退場

「搭台灣最危險飛機？」網紅違法空中自拍上傳YouTube　下場讓他超後悔

桃園行動演唱會出發　為青埔流行音樂劇場營運前暖身

別喝大冰奶了！便祕靠「5通屎神招」…他激推揉2穴位：超級有效

12強／稻葉篤紀調整動作　坂本勇人復甦敲兩安

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

軍武熱門新聞

美軍坦克開放庶民10元收　農友都用M4雪曼犁田

大陸盜採台灣海砂　台海反潛天險消失中

印尼跟美國買F-16V　台灣發大財！

殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

IDS建造因「旋轉門條款」卡住

吳怡農挺4月兵役：美軍13周新訓

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

土耳其不顧華府反對　堅持軍購俄SU-35

美軍最資深潛艦奧林匹亞號返母港迎接退役

解放軍30年沒實戰　俄經驗無用論分析美中

10萬噸福特號航母海試　甩尾掀大片浪花

國軍計畫用P-3C「空中佈雷」

荷蘭陸戰隊全裸開箱　網友驚見有台灣

《日韓軍情協定》到期南韓想分手　美國施壓

更多熱門

相關新聞

美賓州接不在籍投票申請　地址在外太空

美賓州接不在籍投票申請　地址在外太空

美國賓州勞倫斯縣（Lawrence County）的選務部日前收到一件不在籍的的選票申請，原先以為申請投票地點會在賓州以外地區或其他國家，但沒想到上面竟然寫著「國際太空站，地球軌道附近」，讓選務部的官員滿頭問號，查了資料後才發現申請的選民安德魯（Andrew Morgan）居然是名太空人。

阿諾和瑞典少女騎車遊加州　大讚「我的朋友兼英雄」

阿諾和瑞典少女騎車遊加州　大讚「我的朋友兼英雄」

州選舉挫川普　民主黨25年首翻盤

州選舉挫川普　民主黨25年首翻盤

美國好市多優惠開跑　蘋果電腦現省9000

美國好市多優惠開跑　蘋果電腦現省9000

2囚犯「廁所天花板鑿洞」逃獄成功

2囚犯「廁所天花板鑿洞」逃獄成功

關鍵字：

北美要聞美軍潛艦奧林匹亞號

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面