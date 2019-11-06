服役35年　美軍最資深潛艦「奧林匹亞號」返回母港迎接退役

▲美軍服役最久的潛艦奧林匹亞號USS Olympia。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍現役最老的潛艇奧林匹亞號（USS Olympia）結束了長達7個月的全球部署任務，經過伊比利南端的直布羅陀、希臘西北部的索達灣和夏威夷珍珠港，終於在29日回到位在華盛頓州的母港布雷默頓（Bremerton）等待退役命令，結束長達35年的海軍服役生涯。

綜合外媒報導，奧林匹亞號在1984年11月17日開始正式服役，是一艘洛杉磯級（Los Angeles-class）的核子動力潛艦，截至今年共服役了35年，是美國海軍服役時間最久的一艘潛艦。

奧林匹亞號指揮官班傑明（Benjamin Selph）表示，「我們很高興能將奧林匹亞號帶回華盛頓，這座城市和這艘船互相友愛著彼此，我們也對大家這麼支持奧林匹亞號感到非常驚訝。」奧林匹亞號的船員們也將移除艦內的所有油料，並將船體保存在基地，等到退役儀式的到來。

美國海軍現在一共有3種潛艦，分別是洛杉磯級、海狼級（Seawolf-class）和維吉尼亞級（Virginia-class）。奧林匹亞號是第一批製造的洛杉磯級潛艦之一，可容納110名海軍並配有4個魚雷發射管。

奧林匹亞號退役後，目前剩39艘服役中的洛杉磯級潛艦，而隨著維吉尼亞級的潛艦開始下水服役，洛杉磯級潛艦也陸續退役，美軍目前正盡量延遲其它洛杉磯級潛艦的退役時間，讓新一代維吉尼亞級潛艦能有更寬裕的準備時間。