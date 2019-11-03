900萬「古董小提琴」忘在火車上被偷走　他失眠崩潰…10天後驚喜尋回

▲英國音樂家莫瑞斯（Stephen Morris）失而復得價值25萬英鎊（大約新台幣986萬）的古董小提琴。（圖／翻攝Twitter@stephen55649619）

記者吳美依／綜合外電報導

英國貝肯翰姆（Beckenham）一名音樂家莫瑞斯（Stephen Morris）於10月22日搭乘火車，不小心把有著310年歷史、價值25萬英鎊（大約新台幣986萬）的古董小提琴忘在原處，不久後就被另一名男乘客順手偷走，從此夜夜失眠，非常痛苦。警方將監視器畫面發布到推特後，他收到一名自稱「琴恩」（Gene）網友私訊，對方表明想要「幫忙」，並依約在案發10天後歸還樂器。

莫瑞斯22日搭上從倫敦開往奧爾平頓（Orpington）的火車，在東潘吉（Penge East）牽著單車下車，手忙腳亂之際，完全忘了帶走小提琴。英國交通警察（BTP）接獲通報後，調閱監視器畫面，發現一名年輕男子順手偷走了被遺忘的樂器，他們將相關影像發布到社群媒體上，希望嫌犯主動出面，或者民眾提供協尋線索。

▲琴恩主動聯繫，把小提琴歸還給莫瑞斯，完好無缺 。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



BBC報導，琴恩31日主動傳送訊息，自稱「認識」監視器中的人，「我想要幫忙，我知道在火車上弄丟貴重物品是什麼感覺」，接下來迅速敲定見面時間與地點，最後在維特羅斯（Waitrose）大賣場的停車場交還樂器。莫瑞斯表示，曾任警官的好友潘尼特（Mike Pannett）協助策劃、監視整個歸還過程，「琴恩說，他真的感到非常抱歉，想要親自（把小提琴）交給我。」

莫瑞斯表示，小提琴與琴弓完好無缺，「這件事以最美好的方式落幕了。」他坦言，雖然珍寶失而復得非常開心，但內心還沒有完全平復，之後要大喝啤酒，好好慶祝，「我覺得很疲憊，自從它不見以後，我就沒有一夜睡得好。」

▲古董小提琴被遺忘、偷走，最後順利回到主人手上 。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據《獨立報》報導，英國交通警察表示，不會針對偷走小提琴的人採取其他動作，因為對方已經透過合理步驟聯繫主人，依約歸還物品。督察布里格斯（Phil Briggs）形容，「他與受害者進行了一場紳士的交換。」有一些網友認為，說不定「琴恩」就是摸走樂器的人。

據了解，這一把小提琴由知名琴師泰克勒（ David Tecchler）於1709年所製造，至今已有310年歷史。51歲的莫瑞斯是經驗豐富的音樂家，曾參加《魔戒》、《007》、《哈利波特》等電影配樂的演奏與錄製。

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