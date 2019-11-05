韓國瑜學貸免息狂被批　黃子哲舉「蔡英文給年輕人開的10張芭樂票」





▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜為了搶攻青年選票，拋出學貸免息政見，結果遭到外界質疑會跳票。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲5日在臉書表示，民進黨集體「膝式反攻」，痛批那是「空頭支票」，把韓國瑜當成騙子，卻忘記總統蔡英文過去對年輕人天花亂墜開過多少根本沒兌現的支票，學貸免息議題彷彿是面照妖鏡，讓蔡英文這個「跳票魔」現出原形。

黃子哲臉書全文如下：

【『跳票魔』蔡英文 給年輕人開的十張芭樂票】

韓國瑜提出的「學貸免息」政見，引起綠營集體「膝式反攻」，痛批那是「空頭支票」、「孩子都騙」，教育部甚至腦殘的配合演出，說會有「套利風險」。如今整個民進黨及執政者把學生當賊，把韓國瑜當騙子，卻忘了蔡英文過去對年輕人天花亂墜開過多少根本沒兌現的支票。學貸免息議題彷彿是面照妖鏡，讓小英這個「跳票魔」現出原形。

凡走過必留痕跡，回顧「那些年，蔡英文給年輕人開的十張芭樂票」：

一、「學貸由政府擔保」：2011年蔡英文首次選總統時，曾諾要幫助青年安心就學，提出「助學貸款改由政府當保證人」。

跳票：民進黨政府根本沒修法，目前申貸學生仍須由父母或監護人當連帶保證人。

二、「千億創業基金」：2011年12月12日，蔡英文在桃園一場國政說明會中說，「一旦執政，她準備千億元資金，要讓年輕人回故鄉創業、打拚」。

跳票：君不見給年輕人的千億創業基金，但「連千毅之亂」倒是在蔡英文執政後四處蔓延。

三、「起薪三萬元」：2017年底蔡英文說，年輕人踏入社會後起薪3萬元是她的夢想！

跳票：目前最低工資每月是23,800元，蔡英文讓絕大部分的年輕人夢碎，但卻讓小英男孩與女孩們美夢成真。例如吳音寧年薪250萬、口譯哥趙怡翔月薪21萬、林飛帆月薪9萬……。

四、「社會住宅20萬戶」：2015年8月，蔡英文昨喊出五大社會安定計畫，承諾八年蓋20萬戶社會住宅只租不賣，讓買不起房的年輕人有安心居住的家。

跳票：蔡英文執政快四年，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計不到3萬戶，其中不少還是馬政府時期蓋的。台北市長柯文哲更直白的批說，「社會住宅是要蓋的，不是用嘴砲的。」

五、「投票年齡降至18歲」：蔡英文在2015年就提出修憲降低投票年齡，當成國會改革三大目標之一，也是總統選舉的政見之一。

跳票：民進黨全面執政，在立法院佔絕對多數，加上國民黨也支持下修18歲公民權。但在民進黨政府非常消極的態度下，根本無心推動，提案仍躺在立院不動。

六、「因應共享經濟的變革」：2015年底，蔡英文出席一場「資訊服務產業發展」座談會時說，「政府應該勇敢面對行動經濟、共享經濟帶來的產業變革」、「不應該因怕死就不做事」、「規應該調整就應調整，應該介入管理就應介入管理。」

跳票：蔡英文把這群年輕勞動者丟包快四年，幾乎毫無作為。直到今年10月國慶假期，二位美食外送員不幸殞命，才開始動起來。

七、「青年就業儲蓄」：蔡英文競選期間鼓勵青年「先出社會再上大學」，上任後推出「青年教育與就業儲蓄帳戶」方案。

跳票：青年儲蓄帳戶每年設定5000個名額，106年僅媒合744人，107年也只媒合了791人，連民進黨的立委都嚴重質疑其成效不彰。

八、「轉型正義」：2015年3月，蔡英文昨天出席「追思國殤二二八 展望台灣新國家」活動指出，民進黨若有機會再執政，會認真推動轉型正義、民主教育與公平正義，讓更多年輕人有機會認識台灣，對過去的歷史有更深的瞭解。

跳票：民進黨重返執政後，名義上雖成立了促進轉型正義委員會，實則以該獨立機關作為民進黨的選戰工具及政治打手。2018年9月促轉會副主委張天欽的東廠事件便是鐵證，也的確會讓年輕人深刻了解這段不堪的歷史。

九、「解決少子化問題」：蔡英文多次宣示要解決少子化問題，要透過政府各項補助及措施，減輕年輕人負擔，讓他們有信心可孕育下一代。

跳票：蔡英文上台後，台灣的出生率年年下降，2016至2018年出生人口數分別為20萬7600人、19萬4616人、18萬0656人。相較馬政府時期8年內增加約1萬5000人，顯見蔡政府根本無法給年輕人足夠的信心與動力去生小孩。

十、「讓年輕人拍桌」：就任前蔡英文曾說，「年輕人不要怕跟政府機關打交道」、「不用太溫良恭儉讓」、「政府第三次還聽不到你的聲音，就可以拍桌」。

跳票：蔡英文就任前裝著一副有雅量狀，但選後面對人民在街頭上陳抗不斷，卻改口說，「你(陳抗民眾)有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了。」所以現在蔡英文是要年輕人不能和她大聲講話，更不能拍桌，只能拍馬屁嗎?

其實學貸免息政見，過去也有不少藍、綠的政治人物在選舉期間提過，例如宋楚瑜、蘇煥智或一堆民進黨立委候選人等。事實上，政府每年補貼40億助學貸款的利息，並不會造成過多的財政負擔，卻能為經濟相對弱勢的年輕人，減輕不少在生活及心理上的壓力。

民進黨這次可謂殺敵三千，自損一萬。逢韓必反的慣性或惡性，讓年輕人有機會看清民進黨只會為反對而反對的政治性格。更重要的，同時也認清蔡英文才是真正一個會信口開河的唬爛天后。

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