力推交換學生政策　韓國瑜再喊：申請上學校政府就出錢

▲國民黨總統參選人韓國瑜參觀泰雅原住民文化產業園區。（圖／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近期拋出送大學生出國交換一年、學貸零利率等教育政見備受議論，僅管綠營砲火猛烈批評，韓國瑜5日仍再度重申立場，包括力推年輕人於大學、碩士期間至海外交換一年，只要申請到學校，沒錢政府幫你出，此外，他也強調雙母語教育是他的信念，「一步都不退」。

韓國瑜傾聽之旅5日前往苗栗，參訪泰雅原住民文化產業區致詞時提到，目前國內有四大缺失亟待加強，舉凡醫療、教育、經濟、建設等，為了下一代與台灣的前途，一定要投注心力在此。他也期望，即便在偏鄉地區，原住民在四大發展上不能受任何影響，泰雅族孩子、原住民孩子與兩千三百萬孩童也一定要享受一樣的教育機會，要讓台灣越來越好。

教育方面，韓國瑜也重提「力推年輕人於大學、碩士期間至海外交換一年」的政見，只要申請到學校，沒錢政府幫你出；另外也推動中、英語雙母語教育；「學貸零利率」政策，則希望讓學生在沒有經濟壓力的環境下讀書，並強調，雙母語是他的信念「一步都不退」，絕不會因為抹黑、打擊、批判而後退。

在玉清宮參拜時，韓國瑜說，玉清宮供奉之呂洞賓為純陽真人，代表光明希望美好，各地拜拜少有呂洞賓，而這間宮廟已成立一百多年，令他非常感動。面對台下的客家鄉親，韓國瑜強調，一等客家人是忠臣孝子，忠義是客家精神，創建中華民國的孫中山先生也是客家鄉親，可見客家人對中華民國的熱愛絕對是最好的，因此要懇託客家鄉親團結，發揮最大勇氣捍衛中華。

韓國瑜表示，過去三年，台灣在外交、兩岸、經濟執政現況皆不佳，民心渙散，但他相信「國泰民安靠自己」，而2020年1月11日就是改變的時刻，他最後呼籲，台灣不能再窩囊的走下去，台灣要開放，年輕人要出去，機會就在這張選票，政治出了問題，就要靠政治解決。