韓國瑜桃園上廁所案　鄭文燦：政治人物不應以造謠製造事端

▲國民黨籍總統參選人韓國瑜上周造訪桃園傳出借用派出所上廁所遭拒，桃園市長鄭文燦認為，政治人物不應以造謠製造事端。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜上周連續兩天在桃園造訪，外傳曾想借用龍岡派出所廁所卻遭拒引發各界譁然，桃園市警局5日強調，絕無以行政中立拒絕韓市長借用派出所廁所一事；市長鄭文燦表示，警察同仁執勤辛苦，政治人物不應以造謠製造事端。

針對桃園警方拒讓韓國瑜借用派出所廁所，導致韓國瑜「憋尿」2個半小時跑行程，引發各界熱烈討論，桃園市警局5日澄清，上週韓國瑜上週在桃園市連續2天造訪行程，警局均安排前導車輛導引，規劃會場安全維護事宜，外界以「行政中立卡韓上廁所」為由指責警方，已嚴重傷害警察聲譽形象，特別提出澄清。



▲國民黨籍總統參選人韓國瑜上周造訪桃園傳出借用派出所上廁所遭拒，其中車隊行經龍岡派出所根本未停留。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對桃園警方據讓韓借用派出所一事，市府新聞處處長詹賀順引述市長鄭文燦說法，警察同仁執勤辛苦，政治人物不應以造謠製造事端。

詹賀舜指出，根據市警局提供監視畫面顯示，韓市長車隊並未向龍岡派出所借用廁所，車隊也未停留，警察局各派出所一向友善，民眾或是參選人借用廁所，都不曾拒絕，請少數人停止造謠；本案有影像有真相，桃園市警察局依照規定，給予總統參選人各種必要協助，少數人任意抹黑、刻意製造事端，不是總統選舉該有的格調。

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