韓國瑜警局借廁所說法前後不一　蔡英文：他常常改口滿不好的

▲警局釋出監視器畫面打臉，派出所並無所謂廁所卡韓國瑜一事。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜下鄉，日前走訪桃園時，卻爆出警局「不借廁所」卡韓疑雲，但警方快速澄清，也揭露影片打臉不實說法。對此，總統蔡英文5日則批評，韓國瑜常常講一件事情後又改口，這是滿不好的。

國民黨立委陳學聖指出，當天下午韓國瑜準備前往平鎮區參加後援會活動，行前曾表示想要如廁，會場距離龍崗所僅短短200公尺，但要借個廁所卻被以「行政中立」為由遭到所方拒絕，韓國瑜無奈只得強忍尿意2個多小時。

對於「廁所卡韓」，韓國瑜第一時間受訪時直言「派出所都很友善啊！各地都很順暢，平鎮沒有什麼不順利的！」但隨後韓國瑜4日下午卻又改口，稱當天前導車繞很久都沒借到廁所，他覺得很奇怪因此詢問隨扈原因，不料對方卻稱「不能去派出所，因為要保持行政中立。」

不過，桃園市警局副局長廖美鈴隨後也曝光監視器畫面反駁，韓國瑜當天下午3時11分抵達仁愛所，進出派出所皆行動自如，還在所內停留15分鐘後離去，隨後車隊逕自駛過龍崗所前，並未多作停留。廖美鈴強調，嚴正駁斥有心人士以行政中立卡韓的選舉操作，「本局配合主辦單位，規劃行進路線並預留臨停點稍事休息，絕無卡韓上廁所情形；同時也呼籲同仁保持行政中立，謝絕候選人進入辦公室內從事選舉活動，而上廁所與選舉無關，民眾應保持理性，切勿妄加揣測、大做文章。」

對此，蔡英文表示，她覺得這件事情，警方有很快的澄清，換句話說，向警局借廁所沒有問題，且還有影像，警方也都有做相關的說明，「倒是韓市長本人在第一時間說，警方有幫忙，後來又改口，他常常講一件事情又改口，是滿不好的」。

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