悚！男子丟煤炭誤墜「1200度」爐內　瞬間被燒成白骨

實習記者賴韻如／綜合報導

哥倫比亞日前發生一起超恐怖工安意外！一名54歲男子在將煤炭從煤爐頂部丟入爐內時，煤爐頂部忽然塌陷，男子墜入「1200度高溫」的爐內，瞬間被燒成白骨。

▲▼JairoLeónCárdenas墜入1200度高溫爐內。（圖／翻攝自YouTube／Valle Informa2）



據oronoticias.tv報導，這起事件發生於聖法斯蒂諾（San Faustino）的一處工地，從監視器畫面中可以看到，54歲的JairoLeónCárdenas當時正在將煤炭從煤爐頂部丟入爐內，沒想到煤爐頂部忽然凹陷，該男瞬間墜入1200度高溫的爐內，並消失在畫面中，接著煤爐便竄起濃濃黑煙。

▲煤爐升起濃濃黑煙。（圖／翻攝自YouTube／Valle Informa2）

報導中指出，該工地的管理員是第一個發現該起意外的人，隨後便立即報警，但不幸的是，因為已經距離事發2小時，該男子被挖出時已經燒成一堆白骨。

俄羅斯於2017年也曾經發生一起跌落高溫鍋爐或煤爐的工安意外，一名女員工到廠房內清洗大型鍋爐，卻過了許久都沒回來，隨後同事進廠房時赫然見到一雙腿竟直挺挺插在一鍋滾燙的牛奶糖漿中，接著便發現該女員工陳屍在鍋爐內，已經活活被燙熟。

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