陸景區摘牌「急需文旅人才」　台商：26條來的正是時候

▲ 對台「26條」的第5條，台灣人可投資主題公園，特許經營參與旅遊基礎設施和配套服務建設。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／北京報導

▲上海麥可將文創園區。（圖／受訪者提供）

對台「26條」其中第5條也指出，大陸旅遊市場成長迅速，2018年境內旅遊超過55億人次，出境人數將近1.5億人次，同比增長均超過兩位數，大陸文旅市場還有極大的發揮空間。上海市台協副會長、上海麥可將文創園創始人連泰瑞（4日）接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「第5條不光是針對投資主題樂園，重點是文旅市場，過去政策單純優惠台灣人，不見得經營長久，這個項目剛好兩岸截長補短，大陸景區正急缺文旅產業人材被，視為是送給台灣文創業者最大利多！」」

▲大陸國家旅遊局實行5Ａ景區摘牌。（圖／翻攝 央視）

▲只重經濟效益，沒有服務精神，大陸不少景區被摘牌。（圖／翻攝 百度）

今年大陸文旅部做了一項改革，一去門票化，二摘除A級景區牌，希望改變陋習，以服務內容取勝，不只靠風景優美吸引人潮。連泰瑞表示，「大陸所有景區突然面臨不收或少收門票，內容做的不好，還會被摘牌，現在大小景區急需創意旅遊內容，改變舊有觀光生態。」國台辦也知道台灣文創旅遊產業優勢，不管是民宿，伴手禮，文創商品非常有競爭力，現在正是台灣人做文旅進場的時機，尤其是參與特許經營，是最大的商機。

▲上海麥可將文創園創始人連泰瑞。（圖／受訪者提供）

本身經營文創產業的連泰瑞強調，對台「26條」的第5條，台灣人可以特許經營參與旅遊基礎設施跟配套服務建設，與大陸旅遊做結合才是重點。舉例景區未來可授權給台灣人一起合作管理，飲食、住宿、伴手禮都得做服務，大陸有3、4百萬人流景區至少上千個，商業效益十分驚人。連泰瑞也表示，「對於「26條」的第5條，已經明確的說，景區可以跟台商配合，這塊大蛋糕，我們可以分到其中之一。」

▲大陸廣州亞特蘭親子酒店，蘋果姐姐彭薇霖（中間）轉做文旅產業。（圖／受訪者提供）

對台「26條」的第5條也提到，台灣人可以投資主題樂園，知名兒童節目主持人蘋果姐姐彭薇霖，這幾年轉戰大陸廣州亞特蘭親子酒店擔任創意總監，對於這塊產業十分了解。彭薇霖（4日）接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「現在進場投資主題樂園，土地取得，高租金以及當地政府配套都很關鍵，加上樂園重資產投資，像是摩天輪或雲霄飛車，成本回收其實很慢。」

▲惠台「26條」第5條台灣人投資主題樂園，參與特許經營，內容和市場定位要明確。。（圖／受訪者提供）

投資主題樂園不是最大重點，主要內容和市場定位要明確。彭薇霖說，「參與大陸旅遊特許經營，比較看得到前景，台灣人以管理者角度進場，更有發揮空間。」早年台灣做樂園經驗多，創意想法豐富，未來都能套用在大陸文旅產業，讓更多台灣人發揮所長。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

