陸委會「惠台26條」介入台選舉　國台辦：說三道四詆毀抹黑

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦和發改委今（4日)再發布「惠台26條」，提供台資企業、台胞更多「同等待遇」，未來台灣人可在大陸外館尋求領事保護。陸委會下午發聲明指出，中共企圖藉此分化台灣內部，介入選舉。對此，國台辦發言人馬曉光回應，陸委會「說三道四，詆毀抹黑，進一步暴露了他們與廣大台灣同胞利益為敵的陰暗心理。 」

針對「惠台26條」，陸委會指出，，北京推出31項政策，一年多後再度推出所謂「26條」，只是掩飾去年「惠台31條」執行不彰事實，「中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。」



國台辦發言人馬曉光表示，就在兩岸企業界和兩岸同胞對大陸方面出台「26條惠台利民措施深受鼓舞，歡迎之際，台灣陸委會卻迫不及待地跳出來說三道四，詆毀抹黑，進一步暴露了他們與廣大臺灣同胞利益為敵的陰暗心理。」

馬曉光表示，「一年多前，大陸方面公佈31條惠台利民措施時，陸委會和民進黨政府就百般詆毀。事實是，「31條」獲得廣大臺胞的熱烈歡迎，越來越多的台胞台企受益。」民進黨政府對民眾的呼聲充耳不聞，對百姓的疾苦視而不見，除了造謠抹黑，就是恐嚇懲罰，不斷為台灣同胞獲得利益福祉設置障礙，處處壞台灣同胞的好事。



針對陸委會質疑「26條」企圖入台灣選舉，馬曉光也回應，「陸委會的言論毫不奇怪，可以想像，我們越是為臺灣同胞的利益做好事丶辦實事、解難事，他們就越會跳得。更高在他們心目中，只有一黨之私的政治操弄，毫無民眾利益福祉。」

馬曉光指出，只要是對增進兩岸同胞利益福祉有利的事情，都會堅持不懈地做下去，並呼籲民進黨政府，阻擋不了「31條」，也同樣阻擋不了「26條」。誰與廣大台灣同胞的利益為敵，誰就終將被民意拋棄。

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