金門連5年參加廈門文博會　浯茶、一條根「在地文創力」大爆發

▲金門展館以「莒光樓」外型打造。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／廈門報導

第十二屆兩岸文博會1至4日在廈門舉行，金門縣文化局連續5年與會，展位今年以「莒光樓」外型設計，加入「金門三寶」吉祥物形象，並邀請多家金門業者參展，展現金門在地文創力。金門文創產業發展計畫補助的得主「浯茶」今年首次參展，融入金門知名建築與傳統建築風格的設計，受到許多客商的關注，甚至有民眾因此想赴金門觀光。

金門各展位中生意最火熱的就是「金太武一條根本舖」，金太武攤位負責人表示，他們參展已超過5年，培養了許多廈門的老客戶，今年也有非常多人回流購買，「大陸尚未開放台灣的藥品、保養品進入市場，金門正宗的一條根要進入大陸非常不容易，只有參展才能以『特批』方式進入，物以稀為貴，客人都認識我們，來了就會買。」

▼「一條根」生意火熱。



文博會以「文創」為主題，金太武也帶來最新設計的「屋瓦手工香皂」，負責人指出，金門一條根是老產品了，近年消費習慣改變，除了功效以外，也開始注重外型及內涵，因此特別開發了一條根的手工香皂，結合閩南建築的屋瓦、窗花元素來設計，乘載更多金門的特色，提供消費者伴手禮的新選擇。

除了一條根，金門文創產業發展計畫補助的得主「浯茶」也首次參展，帶來以金門建築特色為概念設計的茶包套組。浯茶發想人之一的鍾仁杰表示，浯茶鎖定的是來金門旅遊的觀光客，所以在設計上融入了金門的知名建築，以及傳統建築特色。

▼「浯茶」首次參展詢問度高。

鍾仁杰介紹，「浯茶」的標籤上有「母忘在莒」「莒光樓」「八達樓子」等不同時期代表建築的圖樣，包裝則是融入閩南傳統建築圍牆上的「瓦花」（早期防海盜用）的形象，「我們希望客人在飲茶的過程中，可以回憶起在金門的美好回憶，也藉由一項簡單的產品，說出金門從清領，到戰地政務時期的歷史。」

鍾仁杰還說，這是「浯茶」首次參加文博會，也是第一次面對市場，銷量有達到預期，還有不少年輕人來詢問，「購買的顧客大多是被外型吸引，想要買來送給親朋好友，詢問的也是對產品設計感興趣，在了解的過程中，很多人也對金門的風土民情產生了興趣，表示想找機會到金門旅遊，看一看茶包上的建築。」

▼「浯茶」以金門建築為概念設計。



此外，金門展館的設計也極具特色，金門縣文化局表示，展館的外型這次是以「莒光樓」為概念打造，並融入「金門三寶」吉祥物（風獅爺Kol、水獺Moo、戴勝鳥Mos），顏色採用紅瓦、灰牆雙色，兼具莊嚴與熱情，吸引不少參展民眾來合照。

▼「金門三寶」吉祥物。



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