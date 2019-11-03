兩岸大學生文創論壇　大陸同學交換一年「最愛台北兩廳院」

記者蔡紹堅／廈門報導

第六屆海峽兩岸大學生文創論壇3日在廈門文博會舉行，邀請了兩岸文創界的專家及大學生進行討論及分享。廈門理工學院的同學林少筠代表大陸學生上台分享，她表示，自己曾到台灣交換一年，對台北兩廳院的藝術氛圍印象深刻，「台灣有很多小眾的戲劇文化，在創作及表現的形式上與大陸有很大的不同，值得互相學習。」

論壇邀請了台藝大、銘傳大學、亞洲大學、文化大學、樹德科大近70名學生參加，還有南投文化局副局長李玉蘭、台灣水里蛇窯文創園董事長林國隆、台灣工藝發展協會理事長吳寬亮，海峽兩岸推廣教育發展協會理事長王建民等專家進行演講。

▼兩岸大學生文創論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

文化大學同學謝明廷、廈門理工學院同學林少筠則分別代表兩岸學生分享在台灣、大陸交流的心得。謝明廷表示，在與廈門集美大學同學交流的過程中，發現了兩岸大學生的差異，「大陸學生很注重實習，四年之中一定會有實習的機會，透過實踐來學習。台灣學生則喜歡社團活動，從中多方挖掘興趣及潛力。」

謝明廷還說，交流過後，他對大陸的人、事、物都產生了很大的興趣，未來還想再來交流，「我們學校有到大陸交換的機會，我回台灣後會爭取看看，希望能對大陸有更多的認識，並結交更多大陸朋友。」

▼兩岸學生代表上台分享。

林少筠主修播音主持，曾到世新大學交換過一年，還參加了台灣的主持人比賽，她表示，在學習及參賽的過程中，對台灣的媒體文化、環境有了新的認識，「台灣的播音主持方式與大陸有很大的差別，能從中學習到很多新的東西，對未來從事這方面工作有很大的幫助。」

林少筠還提到，自己課餘之時，常與同學到台北的兩廳院看表演，對台灣的戲劇氛圍很感興趣，「台灣有很多小眾的戲劇文化，在創作及呈現方式上與大陸有很大的不同，這方面很值得互相學習。」

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

