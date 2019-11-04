南投男猛撞電線桿「車頭全爛」！人卡車內慘死...醫一驗：酒測值逾1毫克

▲南投3日晚間發生一起酒駕死亡事故。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、戴若涵／南投報導

南投縣竹山鎮3日晚間發生一起死亡車禍！一名蘇姓男子晚間7時30分左右開車行經鯉南路時，竟自撞電線桿，強大的撞擊力道讓車頭瞬間全毀。警消獲報趕赴現場，緊急將他送往醫院搶救，但蘇男仍不幸身亡。

蘇男3日晚間7時30分左右，開車行經鯉南路過溪派出所路段，疑因轉彎時車速過快，偏離車道後跨越排水溝，猛地撞上對向車道電線桿，車頭頓時全毀，前擋風玻璃也碎裂，車輛尾部甚至高高翹起，畫面相當駭人。

警消人員獲報到場處理，發現受困車內的蘇男已無生命跡象，趕緊將他送往竹山秀傳醫院搶救，雖經搶救但蘇男仍不幸宣告不治，醫院抽血檢查時發現，換算下來蘇男酒測值竟高達1毫克以上。警方研判，應是酒駕釀禍。

▲警消獲報到場，緊急將受困車內的蘇男救出。（圖／民眾提供）

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