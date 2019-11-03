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夜店嗨嗨後強送回家！女大生急喊「我月經來」拒絕　渣男壓床上：這樣才安全

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲王男性侵女大生，過程聽聞對方說月經來，竟還回「月經來才安全」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名王姓男子2017年2、3月間透過朋友介紹結識女大生小靜（化名），孰料，他與小靜夜店飲酒後，竟藉口送她回家伸出狼爪，將她強壓床上，聽到小靜以「我月經來」為由拒絕，還回「月經來才安全」性侵得逞。法院審理後，一二審皆依強制性交罪判王男有期徒刑3年4月，可上訴；民事部分，王男應賠償小靜30萬元。可上訴。

判決書指出，2017年4月8日凌晨0時30分左右，王男與小靜在麵攤吃完消夜，與另3名友人到夜店續攤。結束後王男藉口要陪小靜搭UBER返家，不斷要求入屋休息遭拒，結果他直接拉著小靜回家，進入對方住處。

小靜回到住處後，因不勝酒力倒在客廳沙發上。王男一見將她抱入房間內放在床上，撫摸她的胸部，小靜隨即將他的手撥開，說「不要這樣」，但王男無視拒絕，將她壓在床上，吸吮她的胸部。小靜見狀不妥，隨即表示「我月經來，請你不要這樣」，沒想到他竟回「月經來才安全」，不顧她的拒絕，性侵得逞。

王男挨告後辯稱，「我們是兩情相悅的」，但疑似性侵害事件驗傷診斷書內記載，小靜的雙側乳頭周圍瘀青，與小靜證稱王男雙側乳頭吸吮她胸部情節吻合，法官認為她的說詞並非無據，加上王男事發後曾不斷傳訊息向小靜道歉。

台中地方法院最後不採信王男說詞，依強制性交罪判他有期徒刑3年4月，王男不服判決結果決定上訴，但台中高分院認為原判決並無不妥，將上訴駁回，目前全案上訴到最高法院審理中；至於民事部分，法官判王男須賠償小靜30萬元，可上訴。

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