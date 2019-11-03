男友酒駕出事！癡情女騙警「車我開的」　頂罪不成遭判拘役

▲林男8月酒駕載女友回家發生車禍，女友為幫他頂罪，騙警說車是自己開的。（示意圖，與本案無關／翻攝PAKUTASO）

記者徐愷昕／台南報導

林姓男子8月凌晨酒後開車載謝姓女友返家，在行經國道時因超車失誤，不慎撞上吳姓女子，導致她手部挫傷。警方到場處理時，謝女為保護男友，竟謊稱事發時是自己在開車，意圖替林男頂罪。員警在調閱監視器畫面後戳破謝女謊言，依頂替罪將她移送法辦，最終謝女遭判拘役20日，得易科罰金2萬，緩刑2年。

林男8月11日凌晨2時許在高雄一KTV內飲酒後，開車載著女友謝女返回台南住處，在行經國道北上331公里處，欲變換車道超車時，因未注意維持安全距離、擦撞到吳女車輛，導致她手部挫傷。事發後，警方在8時42分許對林男實施酒測，測出他吐氣所含酒精濃度為每公升0.24毫克，已明顯超標。

謝女因擔心男友酒駕遭歹，竟在警方詢問時謊稱是自己開車載著林男，意圖為男友頂罪。員警在調閱監視器畫面後驚覺有異，當場戳破謝女謊言，而謝女也在遭抓包後隨即坦承頂替犯行。

台南地院審後認為，謝女明知是男友開車與吳女發生車禍，卻仍答應請託幫忙頂罪，意圖讓林男規避刑事責任，對於謝女謊稱自己是駕駛人一事，認定已影響犯罪偵查的正確性、妨害司法公正性，應該嚴懲，但考量她犯後態度良好，當下出於男女情誼，最終判謝女拘役20日，得易科罰金2萬，緩刑2年。

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