與女兒每晚聽見哀號聲...單親媽跪地哭喊：我知道錯了！九天玄女3度降駕破咒

▲邱佑義擔任九天玄女娘娘的乩身數年，協助處理信徒各式疑難雜症。（圖／邱佑義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者戴若涵／採訪報導

許多人碰上科學無法解決的事情時，都會到宮廟尋求幫忙。南投縣名間鄉一名28歲男子邱佑義，在崇受宮擔任「神明代言人──乩身」數年，無形中也經歷了許多信徒的人生起伏，其中一起事件讓他印象相當深刻！

邱佑義表示，自己原先對宗教信仰沒有什麼特殊感受，直到6年前雙親健康亮起紅燈，影響家中生計，他因緣際會下才投入了乩身的工作，在九天玄女娘娘降駕時，協助娘娘處理事情。

日前邱佑義碰到一名中年婦女阿靜（化名）在友人的陪同下到崇受宮求援，只見阿靜神情憔悴、眼神空洞地說道，「我女兒最近好像變了一個人，整天玩電腦又不工作，跟她說話還會對我大小聲」。友人則激動表示，「前幾天有一位老師叫她去前夫家，拿香向前夫家祖先說『從此再無瓜葛』，說完還要把香放在地上，拿顆石頭往香大力一砸」。

此時，邱佑義的爸爸在一旁聽到直言，「那是詛咒的一種」。阿靜聞言回應，「唉呀～我們就不懂啊！老師怎麼說我們就怎麼做，從那天以後，我女兒就變得不一樣了」，下秒她崩潰大哭。

邱佑義見狀嚇了一大跳，只好請她們燒香稟告九天玄女娘娘，是否能夠降壇指示，待阿靜擲出3個聖杯之後，他立刻聯絡人員來宮。不久娘娘便透過神轎顯靈，只見手轎晃動得非常激烈，就像是帶著非常不悅的情緒一般，在桌上的香灰留下一句話給阿靜，最後用力往桌上一敲。

▲九天玄女娘娘降駕解惑。（圖／邱佑義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿靜見桌上的那句話，突然停止哭泣，臉整個垮了下來，面色鐵青地站在原處。原來娘娘在桌上寫的是「妳可知錯？為何用此法去傷害前夫家的祖先？」，阿靜情緒激動反駁，「我沒有啊！我就是不懂才會照著老師的話做」，但她話音才落，手轎便重重地朝桌上敲下，「還狡辯！妳專程去找會詛咒之術的人，花錢為妳做法報復前夫」。

阿靜見到娘娘留下的字跡仍不斷裝傻，娘娘一聽拋出一句「不知悔改，請回吧」便退駕，阿靜沒得到幫助，心不甘情不願地離開宮廟。邱佑義表示，「一個月後娘娘降壇濟世日再與阿靜碰面，她的氣色比先前來得不好，黑眼圈、臉頰消瘦，整個失魂落魄的樣子」。

邱佑義表示，輪到阿靜問事時，她一見手轎，整個人跪地痛哭，不斷哭喊「請娘娘救我！請娘娘救我女兒！信女知道錯了」，她這才娓娓道來事件經過，她稱，自己獨力將女兒撫養長大，還沒離婚時，前夫家每個人都欺負她，所以她才會心有不甘地假借要去辭祖的名義，請人到前夫家神明廳作法下咒。

「我和我女兒每天都會聽到哀號、呼救聲，睡覺時都會被鬼壓床，壓到快喘不過氣來。」在阿靜不斷懇求下，娘娘最後開了張符，指示「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡。妳回去買個盆栽放在陽台上，將符燒入土中，每日真心懺悔至盆栽長新芽。切記唯一之法即是懺悔。」

▲阿靜多次赴崇受宮求援。（圖／邱佑義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一段時間後，阿靜再度回到崇受宮，邱佑義見她面色已紅潤許多，但仍為與女兒的關係苦惱著，娘娘隨即開示「本座知道妳獨自撫養女兒非常辛苦，妳為了給予她好的生活，專注在工作上鮮少陪伴孩子，也不曾傾聽孩子的想法」，娘娘指示她返家後調整相處之道，問題便可迎刃而解，阿靜聽完默默流淚。

在九天玄女娘娘的開示之下，阿靜母女倆將藏在心中的話說開，落淚解開心結，阿靜圓滿解決家中困境後，也帶著女兒赴崇受宮參香。邱佑義表示，從事乩身的這幾年，讓他的心境改變，未來也將繼續幫助更多人。

▲邱佑義分享九天玄女娘娘降駕神蹟。（圖／邱佑義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

越想越不對勁！

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