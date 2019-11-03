過彎衝護欄懸空險掉下山　駕駛承認「前一晚有喝」未超標仍法辦

▲小客車過彎失控撞護欄還騰空，差點掉下山谷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

連姓男子3日酒後開小客車從新社中興路下山往東勢時，疑似過彎失控自撞護欄後，整輛車卡在護欄上，差點就掉下山谷，十分驚險。連男雖自行脫困，僅受輕傷，酒測值卻有0.11，警方認為連男雖未達開罰標準，但有發生車禍，仍依公共危險罪嫌函送法辦。

新社區中興嶺往東勢近大南坡下坡路段，3日上午10點多，有一輛小客車疑似過彎失控，撞上護欄還直接騎上去，整輛車懸空，由於下方就是山谷，現場十分驚險。民眾看到立刻報警及119，車上駕駛26歲連姓男子幸運自行脫困。救護員到場檢傷後，確認他只有脖子有輕微擦傷，經送醫治療後無大礙。

▲救護車到場確認駕駛只受到輕傷，送醫治療。（圖／民眾提供）

警方到場採證，並前往醫院依規定進行酒測，發現連男酒測值0.11。連男也坦認，前一晚有喝酒，以為酒已經退了才開車上路。

東勢分局表示，連男酒測值雖未超過開罰的0.15標準，但因為他發生車禍，仍依公共危險罪嫌將他函送法辦，由檢察官認定是否有不能安全駕駛的情況。警方仍呼籲，每個人代謝酒精速度不一，民眾有飲酒，應確認體內酒精濃度已退再開車，以策安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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