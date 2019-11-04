歐盟近兩兆元補助金遭權貴貪汙　農民苦等！

▲本該補助農民的資金遭貪汙。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者洪旻延／綜合報導

歐盟的農業計劃每年提供650億美元（約台幣1兆9500億元）的補貼資金，輔助農村地區的生活。該計劃的資金卻被部分地區的菁英權貴利用，控制土地的人反而獲得歐盟提供的數百萬美元的補助。

據紐約時報報導，在匈牙利、中歐和東歐的部分地區，絕大數資金都流向少數貪婪的掌權者。捷克的「富翁」總理安德列·巴比斯（Andrej Babis）僅在去年就獲得了數千萬美元的補貼資金。

歐洲的農業計劃是組成歐盟相當重要的系統，現在正被那些迂腐的反民主力量利用。由於中歐和東歐部分國家是由幾個民粹主義者領導，對於由納稅人資助的補貼資金，分配方式上具有很大的自由度，造成嚴重的貪腐問題。很多歐洲領導人每當在意見上出現分歧，他們都依靠巨大的資金使用權，以解決歧見，取消農業計畫以遏止部分國家貪婪的行為，將破壞整個歐洲大陸的政治和經濟。

▲歐盟農業計畫是預算支出最多的項目。（圖／取自免費圖庫pixabay）

農業計劃佔歐盟總支出的40％，是歐盟預算最多的項目，也是世界上最大的補貼計劃之一。

根據泰晤士報的調查發現，匈牙利總理維克多·奧爾班（Viktor Orban）挪用農業補貼為私用，將本應給農民的資金，分給他的親朋好友，鞏固他的政治利益。調查發現，奧爾班的政府已將其數千畝的國有土地拍賣給他的家人和好友。曾擔任奧爾班的農村發展副部長的喬茲夫·安格楊（Jozsef Angyan）表示，「這是一個絕對腐敗的制度。」

歐盟每年在農業補貼上的支出是美國的三倍，但隨著系統的擴展，其制度卻一直沒有得到完善的規畫。

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