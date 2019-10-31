中市二線二警官涉司法黃牛詐財收押　分局火速2大過免職處分

▲第四警分局白姓警務員涉嫌當司法黃牛詐欺，遭檢方聲押禁見獲准 。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署偵辦第四警分局白姓警務員貪汙案，查出白員與砂石業者有不當往來，涉嫌當司法黃牛詐騙財物，白員複訊後遭檢方依貪汙等罪聲押獲准，同一分局的白妻則請回。第四警分局表示，白員已依規定停職，經考績會決議建請2大過免職處分，將積極配合檢察官偵辦，維護警察風紀形象。

第四分局2線2星白姓警務員原將從交通組調秘書室，接下媒體業務重責大任，29日上任前卻傳出涉嫌貪汙案件。台中地檢署指揮台中市調查處、台中市警局督察室，約談白員並搜索四分局及其住處，晚間移送台中地檢署複訊。

白員因涉嫌重大且恐有串證之虞，遭檢察官向法院聲請羈押禁見，法官開庭時認為，白員前後供述不一，仍有諸多疑點須釐清，恐怕還有其他共犯，裁定羈押禁見獲准。與白員同一分局，一樣是2線2星的白妻當時以證人身分配合，複訊後無保請回；搜索當天檢調也帶回10名證人，約談後一樣無保請回。

據了解，檢調應是在涉嫌他案的砂石業者口中得知，白員在與他們互動過程中，曾吹噓可協助處理案件，但須處理費，事後收錢了卻沒辦事，涉當司法黃牛詐欺。檢調將持續追查，不排除有其他共犯。

第四分局31日表示，白姓警務員昨日遭聲押禁見獲准，分局今天凌晨火速召開考績會，除依規定將他停職，認定白員已嚴重影響警譽，建請2大過免職處分，上午已發文送市警局轉呈市府核定。

四分局強調，將秉持不掩飾、不避縱、不護短整飭風紀決心，積極配合檢察官指揮偵辦，維護警察風紀及形象。

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