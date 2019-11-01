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持續強化台歐關係！歐洲議會友台小組主席：歐洲是台灣的朋友

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▲歐洲議會友台小組在外交部與媒體見面。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲歐洲議會友台小組在外交部與媒體見面。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）近日率領歐洲議員訪問台，1日在外交部與媒體見面受訪。凱勒提到，歐盟與台灣有著相似理念，同時共享相同價值，未來將持續強化歐盟與台灣的關係，也會持續支持台灣有意義地擴大國際空間。

總統蔡英文日前接近歐洲議會友台小組時，特別感謝凱勒領銜德國、法國及英國國會友台小組主席，串聯成立跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」；她也感謝凱勒代表俱樂部成員致贈共同連署的紀念牌，象徵歐洲與台灣長久的友誼。對於歐洲議會以及德、法、英三國國會友人的堅定支持，她代表台灣人民表達誠摯的感謝。

歐洲議會友台小組1日在外交部與媒體見面並受訪。凱勒表示，從訪台至今，已針對安全、貿易、氣候變遷等全球性議題與台灣各方交換意見，討論過程相當順利。他說，歐洲與台灣理念相近，共享相同價值，珍惜民主、人權、法治。他認為，歐盟以及歐洲議會與台灣之間的關係屬於「EBFDR」(Everything but formal diplomatic relations)，除正式外交關係外，雙方可以進行各種互動交流。

凱勒強調，雖然歐盟與台灣沒有正式外交關係，但卻有著「完整」的關係，是台灣的朋友，同時也會支持台灣有意義地參與國際。

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