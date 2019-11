被海流捲走…她浪漫希臘遊變「大海漂浮」　3天後奇蹟生還

▲女子坐上橡皮艇後迷失大海。(示意圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合外電報導

紐西蘭一名女子跟丈夫包租遊艇前往希臘旅遊,不料途中她坐上橡皮艇後,竟被海流吹走,就此迷失大海中。所幸,女子在漂流整整3天、將近200公里後,終於被人找到,奇蹟生還。

綜合外媒報導,當時女子為了上岸前往愛情海附近的福萊甘茲羅斯島(Greek island of Folegandros)買東西,獨自坐上橡皮艇,沒想到回程時,卻不幸被海流吹離航線,就這樣失蹤長達3天。

She went shopping on the Greek island of Folegandros. On completion, she contacted her husband to say she was on her way back — the Kiwi sailor never arrived.https://t.co/PBIGmGtJ5R