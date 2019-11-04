被海流捲走…她浪漫希臘遊變「大海漂浮」　3天後奇蹟生還

▲女子坐上橡皮艇後迷失大海。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

紐西蘭一名女子跟丈夫包租遊艇前往希臘旅遊，不料途中她坐上橡皮艇後，竟被海流吹走，就此迷失大海中。所幸，女子在漂流整整3天、將近200公里後，終於被人找到，奇蹟生還。

綜合外媒報導，當時女子為了上岸前往愛情海附近的福萊甘茲羅斯島（Greek island of Folegandros）買東西，獨自坐上橡皮艇，沒想到回程時，卻不幸被海流吹離航線，就這樣失蹤長達3天。

She went shopping on the Greek island of Folegandros. On completion, she contacted her husband to say she was on her way back — the Kiwi sailor never arrived.https://t.co/PBIGmGtJ5R — nzherald (@nzherald) November 4, 2019

女子丈夫慌忙報警，請來警消一共6艘船及1架直升機全面搜索海面，終於在遠遠越過愛情海、克里特島（Crete）以北約50公里處發現小小的橡皮艇，女子還有生命跡象，不過「出現脫水症狀、精疲力盡，身體相當虛弱」，立刻送往伊拉克里歐（Herakleion）的醫院治療。

報導指出，女子跟丈夫將遊艇停在港灣附近，要去買補給品卻發生意外，還好如今女子恢復情況良好，跟丈夫也已經團聚。

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