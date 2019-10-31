貪官嘴臉現形！吃壯陽藥帶小三開房都要廠商出　檢批：如流氓強徵保護費

▲桃園檢調查出前桃園市府經發局長朱松偉涉嫌向廠商索賄被依10個貪污罪起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市前經發局長朱松偉涉嫌向廠商索賄案，檢方調查後31日依10個貪汙罪提起公訴，檢方指出，朱利用主管機關與擔任評委等身分向得標廠商「暗示」或施壓等方式索賄，項目則五花八門包括威而鋼與小三開房間費、禮券、重機等幾乎無所不貪，檢調私下形容朱「吃相難看」，索賄手段與地痞流氓強徵保護費無異，31日偵結依貪汙罪起訴並建請法院從重量刑，至於孫姓等7名行賄廠商則建請給予緩刑。

檢調查出，53歲的朱松偉索賄方式包括在決標前、開會後等時間點，刻意凸顯個人擔任主管、評審與大學教授專業等權勢，向得標廠商以「明示」、「暗示」索賄，每次都指名想要的東西，收受包括收受現金、IPad、禮券、I phone手機、演唱會門票、重機、水波爐等等，檢調意外發現，在朱的手機訊息查出，還要廠商私下支付五星級飯店住宿費用、詐領局長特別費12萬元等，其中住五星級飯店是以公務名義帶小三住宿，竟要廠商埋單。

此外，檢調查出，朱多次傳訊向廠商索討「維他命」，檢方一度懷疑是金錢或其他高價物代號，事後發現朱只所謂的「維他命」，竟然是威而鋼。有廠商指稱，朱指名的威而鋼，原本買台灣藥廠製造的，但卻不滿意，指名要求輝瑞大藥廠的正宗威而鋼，不少廠商不敢得罪朱，但質疑朱索賄猶如下單一樣，為了繼續開門做生意，只好配合不得不埋單。

檢方表示，根據朱的手機訊息內容查出包括收受廠商現金、禮券、3C商品等價值約85萬餘元，朱則坦稱因離婚需支付前妻贍養費與政商名流交際等都需要費用為由，此外，被索賄廠商都坦承行賄，檢方偵結依貪汙罪嫌將朱提起公訴，並建請請求法院從重量刑；至於孫姓等7名廠商，檢方考量迫於遵守法治與公司存亡壓力等兩難，則請求法院給予緩刑。

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