川普矛頭轉向英國　罵完科賓後…狠批「脫歐協議」讓美國做不成生意

▲川普怒批脫歐協議。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普1日重砲抨擊英國首相強生(Boris Johnson)的脫歐協議將阻礙該國發展,尤其跟美國進行的貿易會大幅縮減。除此之外,他也順道批評工黨領袖科賓(Jeremy Corbyn),表示如果他當上首相的話,會表現得「非常糟糕」。對此科賓則回應.川普這項舉動是在「干預英國大選」。

川普(Donald Trump)接受脫歐派大將、現任脫歐黨黨魁法拉吉(Nigel Farage)訪問時,大肆批評強生的脫歐協議。他表示美國非常想跟英國做生意,若沒有這項脫歐協議,英美兩國就能達到更多的貿易量,「說實話,根據這個脫歐協議,我們根本沒辦法做交易,如果沒有(這項協議)我認為就能簽訂更多貿易協議,而且肯定是在歐盟之下的數倍。」

除此之外,川普也順帶批評了科賓。他在節目中說,科賓如果當上首相的話,那麼表現將會非常糟糕,「他用很糟糕的方式領導,可能會對英國非常不利。」對此科賓則在推特反擊表示,「川普試圖干預英國大選,並協助他的朋友強生上台。」

歐盟已經批准延後脫歐期限至2020年1月31日,而英國預計在12月12日舉行提前大選,若是強生能在此次改選中,讓保守黨取得下議院多數席次,就有機會讓脫歐協議過關。



Donald Trump is trying to interfere in Britain’s election to get his friend Boris Johnson elected.



It was Trump who said in June the NHS is “on the table”. And he knows if Labour wins US corporations won’t get their hands on it.



Our NHS is not for sale.pic.twitter.com/AUhht3pCgL