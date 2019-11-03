餐廳2大媽「齊發射高音」吵翻！他YT一開「時間彷彿暫停」：聽到同類安靜了

▲大媽聊到太忘我，不知道自己的聲音已經是別人耳中的噪音。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人在外用餐，都有遇過嗓門比較大的客人，有時覺得吵又不好意思直接制止，真的很痛苦。一名男網友日前用餐到一半，2名大媽就把餐廳當自己家大聲講話，讓他很受不了，直接打開YouTube播放一支「火雞」的影片，成功讓大媽們安靜下來。

一名男網友2日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示中午在麥當勞用餐到一半時，2名歐巴桑到一旁的位置坐下，2人聊天的聲音高亢又尖銳，其中一人還把電話開擴音，讓他覺得和「火雞」的叫聲有點類似，於是心血來潮就打開了手機上的YouTube。

請繼續往下閱讀...

原PO接著找到一支火雞的影片，然後把一群火雞齊叫的聲音開到最大，大媽們就秒安靜下來，「時間彷彿暫停似的。」原PO笑稱，大媽們應該是聽到同類的聲音所以就安靜下來了，分享給有相同困擾的網友們參考看看。

▲火雞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

貼文一出，網友們紛紛大讚這是「傑出的一手」，「我學到了」、「差點把午餐噴出來，好有畫面」、「你這個我一定要學起來」、「也可以用錄音的，把他們的對話錄下，再放最大聲給他們自己感受一下」。

其他人則是開玩笑表示，「祖靈的召喚」、「怕就怕她們會對話起來」、「要是他們跟你手機的火雞聊起來怎麼辦」、「小心你一離開他們就跟著你走」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！



▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

