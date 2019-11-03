　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳2大媽「齊發射高音」吵翻！他YT一開「時間彷彿暫停」：聽到同類安靜了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲大媽聊到太忘我，不知道自己的聲音已經是別人耳中的噪音。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人在外用餐，都有遇過嗓門比較大的客人，有時覺得吵又不好意思直接制止，真的很痛苦。一名男網友日前用餐到一半，2名大媽就把餐廳當自己家大聲講話，讓他很受不了，直接打開YouTube播放一支「火雞」的影片，成功讓大媽們安靜下來。

一名男網友2日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示中午在麥當勞用餐到一半時，2名歐巴桑到一旁的位置坐下，2人聊天的聲音高亢又尖銳，其中一人還把電話開擴音，讓他覺得和「火雞」的叫聲有點類似，於是心血來潮就打開了手機上的YouTube。

請繼續往下閱讀...

原PO接著找到一支火雞的影片，然後把一群火雞齊叫的聲音開到最大，大媽們就秒安靜下來，「時間彷彿暫停似的。」原PO笑稱，大媽們應該是聽到同類的聲音所以就安靜下來了，分享給有相同困擾的網友們參考看看。

▲美國總統歐巴馬於感恩節前夕舉行任內最後一次「特赦火雞」的儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲火雞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

貼文一出，網友們紛紛大讚這是「傑出的一手」，「我學到了」、「差點把午餐噴出來，好有畫面」、「你這個我一定要學起來」、「也可以用錄音的，把他們的對話錄下，再放最大聲給他們自己感受一下」。

其他人則是開玩笑表示，「祖靈的召喚」、「怕就怕她們會對話起來」、「要是他們跟你手機的火雞聊起來怎麼辦」、「小心你一離開他們就跟著你走」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
正妹師「丁字褲」Cos蛇姬被拍！網放大看「胸前小點」驚喊：走
灰衣女信義區喊「我要潑硫酸！」下秒朝孕婦猛撒...她狂奔跌坐
瑜伽老師「躺下感受自己的呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄驚見廚工日薪12000　「發大財薪資」讓他傻眼：組團南漂啦

「阿嬤妳怎麼沒感覺～」廣告童星長大了！「洋娃娃正妹美貌」曝光100%女神

學生時太丟臉！他出社會「收入高3倍」自助餐雪恥　「X的夾爆」網一看哭了

泰國單車妹透香汗！一身運動裝「看光S曲線」超貼　飽滿到快炸出…鄉民暴動

俄少女完成「藍鯨遊戲」第50項任務　肉體緊貼鐵軌輾成肉醬…爸媽見屍崩潰！

影／大鬧IKEA後被星爸臭罵一頓…李堉睿仰頭霸氣回「我堅持做自己」令人傻眼

有免費WiFi、淋浴間、圖書館　桃機獲全球「最好睡機場」第6名！

「6包番茄醬」外送員慘遭停權12hrs　「備註一片空白」同行嘆：衰到極致

禁手機電視！20歲妹「薪水全上繳」限跟家人外出　窒息生活曝...網驚：比狗慘

送23名大學生到奧地利！教育部首設置「台奧高教科研基金」通過率近9成

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

有免費WiFi、淋浴間、圖書館　桃機獲全球「最好睡機場」第6名！

「6包番茄醬」外送員慘遭停權12hrs　「備註一片空白」同行嘆：衰到極致

禁手機電視！20歲妹「薪水全上繳」限跟家人外出　窒息生活曝...網驚：比狗慘

送23名大學生到奧地利！教育部首設置「台奧高教科研基金」通過率近9成

餐廳2大媽「齊發射高音」吵翻！他YT一開「時間彷彿暫停」：聽到同類安靜了

10元買絲質睡衣！人妻嫌醜想退「又要我付運費？」　賣家機會教育...帥擊退

瑜伽老師「躺下感受自己的呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過…釣出一堆人

乘風破浪也要注意安全　風浪板運動如何避免運動傷害

加航力推白馬市「夢幻極地溫泉」　零下20度泡湯...頭髮一出水秒結冰

陪吸毒女學生重返校園　瑞祥高中教官：成為孩子生命的轉動者

爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

醉倒餐廳被「陌生男子」扛回家　女星嚇壞：差點變社會案件

卓拉蒙德連3戰20-20　力壓厄文大三元逆轉籃網

首里城火災「正殿北側冒黑煙」　警方曝新進度：找到焦黑配電箱

芭樂王去年遭竊好痛心！彰化田中警分局加強巡防　力守今年平安去比賽

要買去法會結緣！他車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

韓國瑜推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

Hyudnai公佈電動車銷售目標　推16款新車、衝56萬台銷售總量

一鴨三吃超銷魂！桃園隱藏版滴汁脆皮烤鴨　必吃椒鹽口味

多維TW／只睜一隻眼　怎看得清美中虛實

生活熱門新聞

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

「道明寺的家」沒了　劉家昌汐止豪宅拆除如氣爆

準秋颱哈隆生成　走樓梯降溫剩10幾度

媽怒吼「買新鞋踩3下」沒水準　網曝由來

他自助餐雪恥夾爆　網一看哭了

初戀男收兵單！哭整夜「雙眼失明」

校慶變調　陽明高中師生高喊換校長

23號颱風哈隆生成路徑曝　24號颱接力？彭啟明：有機會

瑜伽師「躺下感受呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過

假如死後還有一個時辰可以告別

叔叔醫院喊「別擋到出入以免被沖到」　原因曝光

她機車被貼孕婦車證！往旁一看傻眼：太強

更多熱門

相關新聞

瑜伽師「躺下感受呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過

瑜伽師「躺下感受呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過

一名女網友分享上瑜伽課發生的糗事，「從那天以後再也沒去過」，結果釣出許多人分享同樣的經驗。有人笑說，「其實老師應該見怪不怪啦。」

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

搭綠線捷運！護腰嬤「掛車廂扶手」復健

搭綠線捷運！護腰嬤「掛車廂扶手」復健

番茄梅阿婆：剩下算50元！她付完錢傻眼

番茄梅阿婆：剩下算50元！她付完錢傻眼

女客指定放機車！外送哥報備1句　手滑糗炸

女客指定放機車！外送哥報備1句　手滑糗炸

關鍵字：

大媽火雞爆怨公社噪音

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面