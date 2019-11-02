搭綠線捷運！護腰嬤包丟地…大喇喇「掛車廂扶手」　伸雙臂一抓就復健　

▲原PO在車廂裡看到一幕「老人復健」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這老人在捷運上復健……」一名男網友日前在捷運上看到一幕，忍不住傻眼拿出手機，拍照上傳臉書《爆怨公社》。只見有一位歐巴桑把包包放在一旁，雙手拉著扶手，大喇喇地「掛在」車廂中。奇葩一幕讓網友忍不住開酸，「很會利用時間及設備」、「摔癱了家屬再來告」、「公園的搶不到，只好……」

仔細看看照片，原PO拍下對方的背影，這位老人家穿著短袖和黑色長褲，腰上還圍著護腰，一旁的車廂地上放著藍色的購物袋，疑似還有一把傘和一張水藍色的塑膠板凳，但把東西都放在地上不是因為提累了，而是她要在車廂裡做「復健」動作。

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只見阿嬤一個伸手抓住讓民眾維持平衡的扶手鐵桿，接著讓雙腿離開地面，還彎起膝蓋，重量都靠兩條手臂支撐住，整個人吊在車廂中，畫面相當微妙。再細看照片，會發現捷運似乎是在綠線上，因為從車窗看出去，原PO剛好拍到「七張」站的站牌。

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▲阿嬤整個人掛在車廂中。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，許多網友都看傻、紛紛狂酸，「整個車廂都是我的健身房啊～老人家真棒～物盡其用」、「然後累了再去旁邊要求讓位」、「她在展示她為什麼要穿護腰」、「屁孩不分老少」、「原來猴子也會搭捷運耶！好厲害喔」、「鐵管負重測試」、「以後增設博愛復健區。」

雖然有人表示，「其實我能理解她欸，或許她突然腰痠得不得了，拉一拉會好很多，我婆婆有一樣的毛病」、「如果車廂上生人存在率不到5%的話，這行為我可以睜隻眼閉隻眼」。但就有網友認為，「什麼地方做什麼事……那是大眾交通工具，不是公園還是運動場啊！」

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