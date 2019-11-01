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私菸帶萬條「特權無罪」　2國安少校：禮遇通關無數量問題　

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▲▼私菸案吳宗憲與其律師王展志。（圖／記者孫于珊攝）

▲國安私菸案吳宗憲（左）與其律師王展志（右）1日出庭「否認犯行」，並提出爭點。（圖／記者孫于珊攝）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

台北地方法院1日下午2時30分針對「國安私菸案」開準備程序庭，國安局少校吳宗憲及張恒嘉被控以不正方法逃漏稅，涉嫌《貪污治罪條例》圖利罪，2人今再次現身出庭「否認犯行！」而這次開庭重點是整理出吳、張2人涉案部分的爭點，之後將再另定庭期審理。

一開庭，吳宗憲及張恒嘉2人的辯護律師就極力反擊！認為菸稅的納稅義務人是華航，且禮遇通關沒有超量問題，認為檢方移花接木，適用法條有疑慮，並針對起訴書的指控一一反駁，各自提出了9點爭議。

檢方聽完後針對吳、張2方提出的爭點加以整理。張恒嘉的律師提到，張當時確實有參與討論菸品運輸之事，但只是個行政參謀，並未下令或給出任何決策，且是被動被加進群組，因此提出張是否利用職務上的影響力犯案是有爭議。不過，檢方對此回應，張不排除是利用「職務上的機會」犯行。

吳宗憲的律師則提到「司法偵查權侵害立法權！」他主張依《國際機場禮遇作業辦法》等規定中，吳有特權，通關不用查驗是立法院立法通過所賦予的權力，而免驗等於免申報，也就等於免稅，強調偵查權不能挑戰立法權。而檢方對此回應，吳是否有包含攜帶菸品免驗通關並免稅的特權，仍有待釐清。雙方還一度發生了激烈辯論，令法官必須出面止戰。

確認完吳、張所提出的爭點後，法庭也到了尾聲，法官為確認吳宗憲及張恒嘉行蹤，擬於12月20日上午9時30分開調查庭，要求吳、張2人出庭報到，若無正當理由未到庭，將提出拘提。

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