她老爸在旁夾娃娃…淫魔環抱6歲女童「伸狼爪」　私密處任意遊走

▲男竟在夾娃娃店裡對6歲女童「伸出狼爪」，猛摸其下體，遭起訴。（示意圖／記者邱中岳翻攝／照片非案發店家）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名父親帶6歲女兒到朋友（化名阿鑫）的夾娃娃店光顧，並把女兒交給一旁阿鑫看顧，自己則在享受夾娃娃的樂趣。不料，阿鑫竟對女童「伸出狼爪」，往其下體猛摸，然而一切都被監視器拍得一清二楚，台北地檢署依妨害性自主罪嫌將阿鑫起訴。

由於父親與阿鑫是工作認識的朋友，對他並無戒心，才讓就讀大班的女兒待在他旁邊。但阿鑫竟從後方抱住女童、控制其行動，好讓「淫手」往她的私處任意遊走，儘管女童有極力反抗想掙脫，但仍抵不過大人的力氣。一旁民眾見狀後驚覺有異，隨即告訴一旁在夾娃娃的父親，父親聽聞後趕緊去「拯救女兒」，並憤而報警處理。

然而女童年紀還小，對於當時發生的事情說不出來；所幸監視器畫面夠清晰，將阿鑫的惡行完整錄下，可明顯看到阿鑫的狼爪猛往女童下體撫摸，罪證確鑿，阿鑫事後也有坦承犯行。

為加強幼年人的保護及自我身心健全成長權利，刑法第227條規定，未滿14歲的男女身心尚未成熟，不具同意能力，因此對於未滿14歲或14歲以上未滿16歲的兒童或少年為性交或猥褻行為者即加重處罰。而阿鑫的行為就屬「強制猥褻」，觸犯了該條第2項規定，「對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處6月以上、5年以下有期徒刑。」

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